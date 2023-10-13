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紅樹林有線攜手里長 舉辦影像創作學習營紀錄生活

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
紅樹林有線電視特別舉辦了影音學堂，讓學員簡單利用手機拍攝剪輯，也可以分享給家人或是朋友。 圖／紅樹林有線電視提供
紅樹林有線電視特別舉辦了影音學堂，讓學員簡單利用手機拍攝剪輯，也可以分享給家人或是朋友。 圖／紅樹林有線電視提供

網路世代來臨，網友們會透過網路進行直播、照相以及拍攝影片來分享生活還有傳遞感受，為了回饋地方，紅樹林有線電視特別舉辦了影音學堂，請來淡江大學的老師實際教導長者、里長以及志工，希望讓大家多用手機記錄家鄉之美，推廣家鄉的美好，讓學員簡單利用手機拍攝剪輯，也可以分享給家人或是朋友。

紅樹林有線電視經理陳文斌表示，網路短影音時代的來臨，許多故事都是透過影片傳達，由紅樹林有線電視與淡江大學以及里長辦公室，開辦「影像製作學習營」透過淡江大學馬雨沛教授以及陳維信導演的教導，讓學員簡單利用手機拍攝剪輯，也可以分給家人或是朋友。開辦影音學堂，用影像紀錄下周遭人、事、物，並透過影像表達自己的故事。學習拍攝構圖、技巧與剪輯，讓里民學會了能夠用影像來記錄自己的生活點滴

崁頂里長吳庭岳表示，里民透過課程，學習到如何用手機製作短影音的影片，短影音是現在的潮流，希望里民經過老師的指導，都能成為影像剪接的高手，跟的上潮流。以往要上課程都得要付費或是排隊，這次非常感謝紅樹林有線電視，帶來這麼好的資源，開辦影音學堂，期盼每一位學員都可用隨身手機成為紀錄生活的創作家。

紅樹林 淡江大學 影片

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