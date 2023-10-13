打卡機用中國產品 北市：將嚴格確認機台產地

台北市政府以人臉等生物特徵辨識系統紀錄員工出缺勤，議員指有19個局處使用中國製資通產品或泰國組裝貼牌機台。市府今天回應，將嚴格確認機台產地，並要求符合中央規定。

民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳今天在市議會召開記者會，林延鳳說，中央已發文通知地方政府禁用中國資通訊產品，北市府讓員工打卡的差勤機台，卻使用中國製或背後為中國公司的泰國製產品。

林延鳳表示，北市府共有123個公務機關及附屬單位，因市府希望杜絕代刷卡，有40個局處用生物特徵辨識系統讓員工打卡，其中有8局處使用中國製產品，11局處則使用外觀與中國製機台類似的泰國製產品。

她指出，北市府局處使用的泰國製產品，在阿里巴巴等中國購物網就能發現類似商品，查詢國家通訊傳播委員會（NCC）網站，也可以發現此泰國製機台背後是中國公司。

林延鳳說，中央針對公務機關使用中國資通訊產品已有規範，要求從嚴認定等，但北市府機關卻使用中國製機台讓市府員工打卡，市府認為機台無法連外網，但難保沒有資料外洩或資安疑慮。

顏若芳表示，北市府許多局處未依中央函文，使用中國製機台且未登入系統通報，沒落實相關要求，加上很多市民資料存放市府，若不落實資安，恐有個資外洩等疑慮。

林延鳳、顏若芳要求市府應重新檢討採購流程，防範有中國製貼牌產品，並清查列管市府員工打卡機台。

出席記者會的資訊局專委蔡秉翰說，中央在2020年函示各公務機關使用資通訊產品不能用中國廠牌，並從嚴認定，將通知北市各局處嚴格確認機台產地等，且會把資料送到北市資料治理委員會審議確定是否能續用。

工務局官員在記者會上說，針對採購部分，各機關可在契約要求不用中國產品，但小額採購無契約，只要廠商報價符合規格就採用，未來會要求各單位請廠商報價，應提供如產地等明細，並送資訊局查核。

資訊局長趙式隆會後接受電訪表示，針對19局處員工打卡機台有疑慮，將送北市資料治理委員會討論審議是否有個資外洩等疑慮，後續會嚴格要求各機關採購打卡系統機台時，應符合中央函文規定。