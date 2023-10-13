北市府「打卡」人臉、生物辨識系統 議員抓包用大陸貨

台北市政府有40個機關單位差勤打卡使用生物特徵辨識，包含指紋、指形、人臉與手掌辨識。台北市議員林延鳳、顏若芳今指出，其中有8個單位使用中國大陸產品，另有11個單位用的是泰國「貼牌」洗產地的中國大陸產品，恐危及個資保存與公務網路安全，且均未依規定向中央填報。北市資訊局坦言因採購的對象的是台灣公司，才未通報。

林延鳳指出，使用中國製打卡系統的分別是南港區公所、北投區公所、公園處、教育局青發家教中心、北市交響樂團、環保局稽查大隊、勞動局就業服務處以及勞動力重建處8單位，另外包含大地處、水利處、多個地政事務所、地政局開發總隊等11個單位，使用的是泰國製產品，外觀與中國製產品相仿，疑似貼牌貨，也就是中國零件、泰國組裝。

林延鳳說，相關的中國製器材，外型與中資企業「熵基科技」或總部設於中國上海之Granding Technology所開發之器材幾乎一模一樣，而熵基科技早在過去就被揭露是曾與中共軍方合作的廠商。

議員顏若芳指出，過去市府衛工處在議會就曾被踢爆準備使用中國大陸製臉部辨識相關產品提供職員工「打卡」，被認為有資安疑慮，後經檢討後該處已無類似差勤紀錄方式，但市府卻未再檢視其他單位相關措施，且若存取紀錄北市府職員工的指紋、臉部特徵等，有對外連網功能，恐產生資安漏洞，造成敏感個資被回傳中國。

另外，依中央規定，各機關所使用若涉及大陸廠牌的資通訊產品，應回中央系統填報，由中央告知是否有落入危險的清單中。但林延鳳、顏若芳上午在記者會中詢問使用中國製差勤設備的8個單位，均未向中央通報。