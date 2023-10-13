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日式建築工法修復草山原巴旅館澡堂 再現洗浴體驗

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「原巴旅館澡堂」修復工程，由建築師徐裕健說明理念。圖／台北市文化局提供
「原巴旅館澡堂」修復工程，由建築師徐裕健說明理念。圖／台北市文化局提供

台北市文化局進行歷史建築「原巴旅館澡堂」修復工程，工程投入5660萬元經費，第一階段重點歷史建築主體，以及再利用必要設施修復，未來第二階段則是盼再利用活化作為溫泉洗浴休憩體驗使用，預計2025年4月完工。

文化局表示，「原巴旅館澡堂」是日治時期商人館野弘六所經營的高級溫泉旅館，於1923年開始營運，光復後旅館為政府接收改稱逸園，陸續作為陽明山管理局辦公室與宿舍，以及聯勤陽明山招待所，到了2019年市府公告為歷史建築，完成修復及再利用計畫。

文化局介紹，當時，該建築曾是草山地區別具代表性的溫泉旅館，規模包含「八角澡堂」、「本館」、「西洋館」及「大廣間」等建築，光復後因各單位使用需求變遷，目前尚存日治時期「八角澡堂」與「西洋館」建築。

其中，「八角澡堂」牆體採用草山地區常見的日式傳統石砌「平砌」工法砌築，屋頂依平面設計成八角形，鋪設日式文化瓦，屋脊設有棟脊，尾端有鬼瓦收邊，木構造採用傳統日式二重樑屋架與榫接匠藝工法，設置太子樓其側邊留設通風木百葉，使室內溫泉蒸氣能夠自然通風排出室外。

「西洋館」牆體則是採用「野石乱積」石砌砌築工法，屋面同樣鋪設文化瓦，雖然，後期改建木屋架佚失，仍可見當時原室內空間格局主要作為遊憩設施使用功能使用，皆極具特色價值。

文化局表示，修復工程分為兩階段，首先修復團隊透過史料、老照片、繪葉書考證與現場留存構造分析建物建築技法，保存極具日本時代匠藝特色的石砌工法牆體，以及復原傳統日式木屋架系統，回鋪日式文化瓦，同時依老照片復原「西洋館」外貌及部份空間，重現原日治時期「本館」與「八角澡堂」間的通廊。

第二階段，文化局將尋覓委外營運單位，執行再利用工程與聯勤招待所本館修繕工程，再利用活化作為溫泉洗浴，也是符合日治時期及戰後聯勤時期的使用功能，也與一般文化資產只能作為展示、餐飲空間區別，兼顧歷史文化解說展示與長久經營活化目標。

「原巴旅館澡堂」修復工程分兩階段，期盼能再利用活化原先的洗浴功能。圖／台北市文化局提供
「原巴旅館澡堂」修復工程分兩階段，期盼能再利用活化原先的洗浴功能。圖／台北市文化局提供

歷史建築 溫泉旅館 文化局 日治時期 陽明山 文化資產

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