產權複雜 李登輝故居遲未登歷史建築

新北三芝源興居是已故前總統李登輝故居，百年歷史閩式古厝，卻因產權複雜，難登錄歷史建築。市議員鄭宇恩表示，籲市府尋求李登輝基金會共同修復活化，避免在地文化資產傾頹敗壞。文化局表示，近年市府不僅做文化資產價值評估，也將損壞部分先行做好支撐，市府已與基金會聯繫洽談合作，對方有很高意願，會持續溝通協助，加速登錄作業。

鄭宇恩說，源興居是李前總統出生、成長的地方，紅磚牆與木門充滿歷史痕跡，2017年被遊客發現屋頂上破了個大洞，卻因遲遲等無文化資產身分，政府部門無法展開保護或修復，只能任由古色古香的閩南式建築傾頹破敗。

鄭宇恩表示，源興居文資身分歷經多次文資審議會議，卻因所有權人高達近百人，文化局憂心無法取得共識，遲未將源興居登錄為文化資產，她認為文化局應該更積極、主動整合，透過正式認定為文化資產，同時與李登輝基金會討論合作可能，才能取得政府補助95%修復經費，並由基金會號召發起其他5%修復經費可行性。

鄭也說，未來無論是成為李登輝總統紀念館，或作為三芝永定客家文化館，都必須先確定源興居的文資身分，並盡速展開修復，才能繼續來推進，盼市府可以更加積極。

新北市文化局長張䕒育說，源興居2016年就已經列冊追蹤，市府委推專家進行文化資產價值評估，認定李前總統確實在升上中學前有在此生活過，有其文化價值，已跟李登輝基金會聯繫。文化資產科長羅珮瑄指出，文資法規定可免產權人同意登錄歷史建築，過去經驗常衍生糾紛，才會希望能夠取得所有權人同意，避免後續委管出現問題。

文資專家、中國科技大學建築系教授閻亞寧表示，先前大法官八一三號解釋，政府機關指定歷史建築並沒有違憲，古蹟是公共財，政府不可以消極、不作為。閻亞寧也說，「古蹟」就像是大媽生的，「歷史建築」卻像後娘的孩子，歷史建築政府機關逕為指定大法官認為還有些許爭議，但保護文資就是政府的責任，不該有所懈怠。