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挨批外來種清除政策不合格 新北農業局：外來種族群已大幅減少

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君指出，新北市農業局病蟲害及入侵種防治作業落後預期進度。圖／新北市議員黃淑君提供
新北市議員黃淑君指出，新北市農業局病蟲害及入侵種防治作業落後預期進度。圖／新北市議員黃淑君提供

新北市目前有綠水龍、小花蔓澤蘭紅火蟻等入侵物種，新北市議員黃淑君今質詢指出，新北市農業局不單是病蟲害及入侵種防治作業落後預期進度，導致危害面積不斷擴大，也因行政作業未妥善，讓區域內友善栽培面積佔比低，甚至瀕臨絕種物種棲地大部分未納入補助範圍，農業政策不合格。新北農業局回應，新北積極清除外來物種，整體友善、有機耕作整體面積約占耕地面積3%，高於全國平均值的2%。

黃淑君說明，從審計報告中可得知，新北市對於外來種防治毫無研究，只是單純消化預算，無系統性的檢討防治作業，像是綠水龍防治僅針對繁殖期，忽略空窗期防治作為，小花蔓澤蘭未在開花結果前清除，或清除後植株未妥善管理，恐擴大危害面積。

黃淑君表示，紅火蟻防治年年編列近千萬經費，但新北市全區防治圖面積卻從2020年5392公頃增加到2022年6068公頃，顯見防治成效有限，如營建剩餘土方移動管制，並非農業局可規範範圍，應跨局處積極檢討行政作為。

黃淑君也說，市府地方生物多樣性維護也欠缺整體考量，一級保育野生動物如穿山甲、食蛇龜、柴棺龜及熊鷹等多項生物棲地位於新北市境內，卻未獲瀕臨絕種生物棲地補助，如新北市境內整體實施重要生態給付地區種植水稻面積為69.19公頃，僅5.7公頃獲得補助。

黃淑君表示，農業工作多需仰賴跨領域資源整合，新北市卻欠缺具體專業作業規畫，導致事倍功半，成效不彰，將影響環境永續推展。

新北市農業局表示，自發現綠水龍入侵後，即積極辦理清除，每年皆有委託專業團隊辦理清除工作，針對繁殖期及空窗期皆有進行監測和移除，控制群族擴散，截至8月底前共移除1391隻，小花蔓澤蘭於10月底開花前完成清除，並回收焚化銷毀殘株，目前已清除移除約16.2公頃。

此外新北市整體友善、有機耕作整體面積約占耕地面積3%，高於全國平均值的2%，且協助林業署推動「重要棲地生態服務給付」計畫，本年度申請案受理49案，呈現巨幅成長達277%。

農業局書，瀕臨絕種生物棲地補助主辦機關為農業部林業及自然保育署，依該署2022年度「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」實施範圍，表列瀕危物種包含石虎、水雉、草鴞、水獺及黑熊共5種，林業署未將新北市列入「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」實施範圍，因此無法報予中央申請相關補助。

小花蔓澤蘭 紅火蟻 新北

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