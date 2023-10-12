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李登輝故居遲未登歷史建築 議員促新北市府加速

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三芝源興居。圖／新北市議員鄭宇恩提供
三芝源興居。圖／新北市議員鄭宇恩提供

三芝源興居是已故前總統李登輝故居，百年歷史閩式古厝，卻因產權複雜，難登錄歷史建築新北市議員鄭宇恩表示，籲市府尋求李登輝基金會共同修復活化，避免在地文化資產傾頹敗壞。新北市文化局表示，近年市府不僅已做文化資產價值評估，也將損壞部分先行做好支撐，市府已與基金會聯繫洽談合作，對方有很高的願意，會持續溝通協助，加速登錄作業。

鄭宇恩說，源興居是李前總統出生、成長的地方，紅磚牆與木門充滿歷史痕跡，2017年被遊客發現屋頂上破了個大洞，卻因遲遲等無文化資產身分，政府部門無法展開保護或修復，只能任由古色古香的閩南式建築傾頹修壞。

鄭宇恩表示，源興居文資身分歷經多次文資審議會議，卻因所有權人高達近百人，文化局憂心無法取得共識，遲未將源興居登錄為文化資產，她認為文化局應該更加積極、主動整合，透過正式認定為文化資產，同時與李登輝基金會討論合作可能，才能取得政府補助95%修復經費，並由基金會號召發起其他5%的修復經費的可行性。

鄭宇恩也說，未來無論是成為李登輝總統紀念館，或是作為三芝永定客家文化館，都必須先確定源興居的文資身分，並盡速展開修復，才能繼續來推進，盼市府可以更加積極。

新北市文化局長張䕒育表示，源興居在2016年就已經列冊追蹤，市府委推專家進行文化資產價值評估，認定李前總統確實在升上中學前有在此生活過，有其文化價值，目前也已跟李登輝基金會聯繫，合作中。

文化局文化資產科長羅珮瑄指出，文資法規定可免產權人同意登錄歷史建築，但過去經驗都會發生許多糾紛，才會希望能夠取得所有權人同意，避免後續委管出現問題。

羅珮瑄說，先前也多次到場會勘，李登輝基金會也有派員到場，目前基金會意願高，但尚未正式取得回應，會再積極協助，如果遲遲沒有下文，因為已經評估有價值，也會依法指定登錄。

文資專家、中國科技大學建築系教授閻亞寧表示，先前大法官八一三號解釋，政府機關指定歷史建築並沒有違憲，古蹟是公共財，政府不可以消極、不作為。

不過閻亞寧也說，「古蹟」就像是大媽生的，「歷史建築」卻像後娘的孩子，歷史建築政府機關逕為指定大法官認為還有些許爭議，但保護文資就是政府的責任，不該有所懈怠。

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