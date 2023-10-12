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台灣設計展DJ火力全開 跟著林貓王嗨翻陶博館

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
搖滾DJ林貓王將DJ混音臺首次搬進陶博館，10月14日晚上8時邀請民眾和他擺動身體。圖／鶯歌陶博館提供
搖滾DJ林貓王將DJ混音臺首次搬進陶博館，10月14日晚上8時邀請民眾和他擺動身體。圖／鶯歌陶博館提供

陶藝作品必經火焰淬鍊，搖滾DJ林貓王將DJ混音台首次搬進陶博館，以火焰為靈感，帶來「門戶合唱團」〈𝘓𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘔𝘺 𝘍𝘪𝘳𝘦〉非洲放克新版音樂揭開序曲，接上其他節奏律動強烈音樂，後天周六晚上8時至9時，邀請民眾和他一起熱力四射，擺動身體嗨翻陶博館。

陶博館長張啟文表示，博物館運用當代語彙連結社會大眾，推陳出新的獨特觀展經驗，是沒有終點的挑戰。2023台灣設計展期間迎來許多熱愛藝文觀眾，陶博館創新參觀經驗，邀請橫跨陶藝、設計、插畫與音樂企劃品牌「貓王不討喜」多元跨域合作，夜間陶藝體驗「心之所向—彩繪流動釉」開放報名反應熱烈，週六體驗王DＪ秀民眾可前來體演陶藝跨域另類風情。

林貓王擔任音樂雜誌編輯、經營部落格，到近年以DJ為主業，在北市美術館、流行音樂中心、高雄打狗祭、誠品會員之夜、GQ紳士之夜、婚禮、酒吧等藝文展演放歌。

陶博館2023台灣設計展期間延長開放至夜間，結合博物館建築空間氛圍，10月14日晚上8時DJ林貓王自燒製陶瓷的「火焰」發想，安排熱情如火的INDIE 音樂結合復古金曲，讓參與民眾大飽耳福，身體隨之律動搖擺，搖滾共樂整整一小時，沈浸在陶之淬鍊的空間、記憶、樂曲超級精彩混音中。

陶博館設計展期間連續3個週六下午在戶外陶瓷藝術園區推出「聆聽午後」，邀請多組藝人輪番上陣帶來表演。繼上週「抒情a午後」由慢慢等樂團、黃意涵、筑馨，溫柔嗓音演繹抒情曲調，接下來10月14日「搖到公園橋」李科穎、評逵Ozzy、水分子樂團，唱出溫暖療癒感。10月21日「黃昏桑爵士」享頑樂團、爵士人樂團、羅妍婷，結合流行、爵士、搖滾等多元曲風，呈現最豐富的音樂層次。

2023台灣設計展陶博展區官網：https://designycm.com

10月14日「搖到公園橋」擅長爵士鼓的李科穎(圖)及其他等3組藝人，伴民眾度過午後時光。圖／鶯歌陶博館提供
10月14日「搖到公園橋」擅長爵士鼓的李科穎(圖)及其他等3組藝人，伴民眾度過午後時光。圖／鶯歌陶博館提供

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