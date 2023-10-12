穿過北城門 金面媽祖重返台北城

北台灣媽祖文化節今年20周年，活動重頭戲「迎請清代台北府城大天后宮金面媽祖」昨天在台北市北城門登場，市長蔣萬安率領局處為媽祖起駕，盼讓台北城再現風華。台北市台灣省城隍廟董事長蘇宏仁說，金面媽祖於10月11日到14日駐駕台灣省城隍廟供市民參拜祈福。

遶境車隊及媽祖鑾轎走在延平南路等大街巷弄，沿路經過的攤商及住家紛紛到外頭迎接參拜，氣氛熱鬧。這次除了北台灣8縣市，還有嘉義縣、雲林縣共計26座宮廟代表蒞臨會香，同時邀請藝陣表演團體。

蔣萬安表示，清朝時期的台北府有天后宮、文廟、武廟、城隍廟，到了日治時期為擴充城市，廟宇逐一被拆除，「金面媽祖」因而安置於新北市三芝，2004年台北城建城120周年之際，重新將金面媽祖迎回，當時由省城隍廟作東接駕，後來開創北台灣媽祖文化節，20年一路走來不易，感謝在地民眾、民意代表支持。

這次恭迎金面媽祖神像穿越北城門，象徵性重返台北城，成了北台灣媽祖文化節的重頭戲。蘇宏仁表示，11日到14日駐駕台灣省城隍廟期間，舉辦祈福誦經法會，10月14日移駕板橋繼續相關活動。

「北台灣媽祖文化節」由8縣市輪值主辦，北市民政局長陳永德說，今年新北市為主辦縣市，由「板橋慈惠宮」擔任東道主與新北市民政局共同主辦，17天系列活動把傳統宗教為核心精神融入文化創意元素，展現媽祖信仰與時俱進的文化特質。