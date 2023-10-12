新北29區衛生所 拚2030全面智慧化

新北人口逾400萬，29區衛生所正式編制499人，負荷日增。新北衛生局長陳潤秋說，透過升級軟硬體、服務流程，提供更便利公衛服務，去年起陸續新增52名護理人力，今年更在8個都會區設置副護理長盼能留才。

民眾對公共衛生服務需求日趨重視，疫苗接種、疫調、看診、篩檢等由各地衛生所包辦。陳潤秋昨在市政會議專案報告指出，市長侯友宜已宣示2030年29區衛生所將升級為智能衛生所，導入智能科技、健康管理e化，引進多元支付，運用智慧診療儀器，提供到宅服務，同時與保母醫院結盟合作，開辦遠距醫療照護，改善空間及動線打造「未來衛生所」。

陳潤秋說，智能衛生所升級進度已完成11家，今年預計完成深坑及三峽所，明年是土城、烏來、石碇所；衛生所再設計部分，市府2021年便與台灣設計研究院合作，將汐止、鶯歌區衛生所改造，並陸續完成樹林、新店、金山等共5區衛生所再設計，預計今年底八里區衛生所改造完工，明年預計完成烏來所。

既然有硬體也要有人力，新北人口逾400萬，29區衛生所正式編制499人，每家衛生所員額約11至33人，護理師缺口仍大。陳潤秋說，去年起逐年增補52名公衛護理人力，在20萬人口以上行政區設置副護理長以留下人才，包含板橋、三重、新莊、中和、永和、新店、土城、蘆洲等8區。

長期駐守偏鄉的貢寮區衛生所主任林中一說，貢寮有山有海，長輩不一定願意出門就醫，透過據點串起社區力量，並透過智慧診療箱、遠距醫療等，解決空間問題。至於人力部分，林說，若各區衛生所都有副護理長一職，協調合作及分工就能更順暢。