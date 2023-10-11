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穿國旗衣慶國慶有創意 萬里雙十升旗旗海飄揚

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所與萬里里長王傑倫期待透過國旗裝，不只是讓大小朋友都浸潤愛國氣氛，也要將萬里民眾的團結發揚光大。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所與萬里里長王傑倫期待透過國旗裝，不只是讓大小朋友都浸潤愛國氣氛，也要將萬里民眾的團結發揚光大。 圖／紅樹林有線電視提供

雙十國慶各地都是高舉國旗旗海飄揚的盛況，不過在萬里區的升旗典禮不只見民眾手搖國旗，還有身著國旗裝，為原本就旗海飄揚的升旗典禮更添愛國氛圍。公所與萬里里長王傑倫期待透過國旗裝，不只是讓大小朋友都浸潤愛國氣氛，也要將萬里民眾的團結發揚光大。

萬里區長粘雪琴說，在萬里服務40年，今年是最後一次主持升旗典禮，很感謝三位市政顧問特別來為典禮掌旗，為萬里的國慶不只熱鬧還增添更多的光彩，更感謝在地民眾的熱情參與，除了祝福中華民國生日快樂，也要祝福萬里未來發展越來越好。

一隊隊的在地團體隊伍精神進場，還有在地居民也都換上了由公所與萬里里長共同設計的國旗裝進場，為原本就旗海飄揚的升旗典禮更增添了幾分熱鬧，而隨著國歌與國旗歌響起，國旗也緩緩升起，公所期待透過升旗典禮，讓居民都能感受到國家生日的歡慶氣息。

萬里里長王傑倫指出，這次透過服裝的設計為萬里區的升旗典禮加入國旗裝元素，期待透過國旗裝，不只是讓大小朋友都浸潤愛國的氛圍，也將萬里的團結發揚光大，並且期待將萬里的好山好水等觀光資源推廣行銷出去。

萬里 國旗 國慶

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