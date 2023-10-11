北市去年死亡率、人數 增幅攀高

北市去年死亡人數較前年增加12.8%、死亡率增15.6%，是歷年最大增幅，10大死因中惡性腫瘤仍居首位，疫情和人口老化也成影響主因。衛生局說，疫情影響癌症篩檢人數，隨著解封，民眾生活恢復常軌，今年9月已追平去年總量44.7萬人，10月有望突破疫前篩檢量。

北市死亡人數去年逾2萬人、死亡率為每10萬人841.0人，衛生局指出，按死因別觀察前5大死亡率，依序為每10萬人中，惡性腫瘤（癌症）209.6人、心臟疾病128.2人、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）65.1人、肺炎55.4人及腦血管疾病43.08人，均較前年增加，以新冠肺炎每10萬人上升51.8人最多、達3.9倍。

衛生局指出，癌症連續51年蟬聯北市死因之首，近10年死亡率的波動幅度不大，但因戰後嬰兒潮已進入癌症年紀，死亡人數隨之增加，影響粗死亡率，每10萬人口209.6人較前年上升1.1%，標準化死亡率反而下降3.5%。

依年齡別觀察去年死亡人數，65歲以上長者1萬7453人、占82.9%，新冠肺炎死亡1628人中，65歲以上比率高達90.2%，顯示對高齡者衝擊相對嚴重。

北市死亡人數和死亡率增幅歷年最高，衛生局長陳彥元分析應與三大可能原因有關，第1是新冠肺炎致使直接死亡，台灣疫情高峰為2022年。

其次是疫情造成醫療量能排擠現象，多數醫療機構期間將醫療量能投注防疫，排擠許多常規性醫療。不少知名學術期刊證實，疫情期間癌症篩檢量與癌症新診斷病例數下降、癌症治療延遲等，且需持續接受治療者如癌症患者或慢性病友，都可能自發性減少回診，因此可能使死亡率上升。

陳彥元說，第3為人口老化，隨北市人口年齡增長，長者身體較為脆弱，罹病死亡率相對其他年齡層高。

他指出，衛生局推動癌篩不遺餘力，醫療研究顯示早期發現的確會降低死亡率，北市從大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌的四癌篩檢，今年加入肺癌篩檢，強調五癌篩檢，並透過網絡在健康服務中心及各醫療機構加強宣導及推廣。

陳彥元以大腸癌篩檢為例，2019年篩檢量約13萬人，今年9月已達12萬人，預計年底將超過14萬人，今年大腸癌篩檢量將超越疫情前數目。隨著疫情趨緩，民眾生活逐漸回到常軌，原先延遲回診的慢性病患者會穩定就醫，醫療機構也已逐步回到常規，相信癌症及各類慢性病死亡率也可能隨之下降。