白晝之夜爆負評！民眾批沒雨天備案、動線規劃混亂 北市府回應了

「2023白晝之夜」於10月7日18時跨夜登場，參與人潮相當多，但網路負評多。除了動線規劃不佳，還有燈光效果廉價，過往沒有的排隊、塞車也都出現，甚至還有餐飲叫賣，不少網友認為「整個場域看不見藝術成分」，和下雨天無關。

北市文化局回應，會虛心檢討各方意見，作為未來規劃活動參考。

網友北城睦実在Facebook發文批評，跟去年相比是有過之無不及的爛，除了廉價燈光秀跟餐飲叫賣，整個場域已經幾乎看不到任何藝術成分了；網友Ju Lin Chen點出，活動中很多不明就裡的擁擠和排隊，音樂都零零落落。

網友Chang-Yi Chung還直接嗆說「蔣萬安你是不是沒參加過白晝之夜？」，是不是忘了邀請藝術家、強調白晝之夜並非吃吃喝喝，根本不需要市集；網友Samo Lin則酸「哪個天才覺得把萬人活動辦在只能容納180人的室內是個好主意的？」

北市議員何孟樺昨晚也現身白晝之夜，當場蒐集意見。她表示，昨晚因為下雨讓許多民眾無法好好觀賞小冰人，只能看到一堆頭跟雨傘在階梯上，且因為動線不良，許多小冰人都被踢壞、踩碎，導致樓梯上剩下許多碎冰。

何孟樺說，參與的民眾都認為動線混亂，國父紀念館、市政府、市議會那麼大的活動區域，引導人員卻寥寥無幾，讓許多民眾晃來晃去直呼「不知道來這裡做什麼」。今年又遭「雨襲」，許多活動必須調整或取消，過程手忙腳亂、要民眾排隊，主辦單位根本沒有準備雨備。

何孟樺表示，今年2月2023台灣燈會主燈區就舉辦在國父紀念館周遭，當時也被許多民眾詬病動線繁亂，但過了8個月的白晝之夜，蔣市府依然無法記取教訓、一錯再錯。

北市文化局回應，秉持「跨夜活動」、「全民參與」和「免費參加」等三大精神舉辦白晝之夜，今年活動為打開並解構公共空間，以藝術行動佔領平時民眾不易進入的市政空間，部分演出活動選定市府大樓、市議會及國父紀念館等室內空間舉行，為維持表演品質及民眾安全，各場次室內演出活動均有參觀人數限制，並規劃觀眾入場及人流動線。