板橋社後蓋輕軌有望？ 新北捷運局：五支線評估中

板橋社後蓋輕軌有望？原欲串連新蘆線、萬大中和線的「社後輕軌」，因板橋中正路路幅不足被評估為不可行，不過新北市捷運局現正進行可行性研究的「泰板輕軌」，已在浮洲地區預留道岔，正評估5條從泰板輕軌浮州站北側延伸至社後地區的「社後支線」方案，但各方案還是有路幅不足或無法進入主要市區問題，新北市捷運局表示，將待泰板輕軌完工後，培養周邊運量後再行規畫。

連接新莊、板橋的輕軌建設，原有現正可行性研究的「泰板輕軌」，路線從五股泰山輕軌終點站，接續沿塭仔圳重畫區、板橋浮洲，再到土城、中和交接處；另條則是從五泰輕軌穿越板橋社後地區，再連接萬大中和線的「社後輕軌」，後者因板橋中正路路幅不足18米，被認定不可行，最後經中央審議後，確定走浮洲路廊。

不過社後地區近年因重畫區人口愈來愈多，距現有板南線各站點過遠，大多民眾只能搭乘公車轉乘，也讓地方民代積極爭取能透過輕軌銜接主要捷運路線，讓社後地區居民有更多元的交通選擇。

新北市捷運局長李政安表示，社後地區是板橋早期發展區，主要道路中正路的路寬15-18公尺，現況車流繁忙且兩側樓房林立，鋪設輕軌將對道路交通造成衝擊，須待都市更新拓寬道路後，才具備引入輕軌條件，但泰板輕軌已於浮洲預留道岔，將等未來社後地區運量等條件達到門檻再推動第二階段社後支線。

目前捷運局正評估5條路線方案，包括方案一經永翠路、中正路、民權路至板南線板橋站，方案二經永翠路、香社一路、環河西路、民生路至板南線新埔站，方案三則是經永翠路到國光公園，方案四經永翠路、香社一路、環河西路、中正路至板橋國民運動中心，方案五則是經永翠路到板橋國中。

李政安強調，各方案還是有路幅不足或無法進入主要市區的問題，需等泰板輕軌主線核定完工後，培養運量與搭乘習慣，第二期社後支線才有可能納入；目前泰板輕軌主線預計明年上半年通過可行性研究，後年完成綜合規畫、環評等程序，預計2026年底前動工。

民進黨立委張宏陸表示，社後輕軌就是因新北市府配合他的對手，故意卡他的地方建設，當初中央也提撥數千萬經費給新北市府規畫，錢都不知道花到哪裡去。

張宏陸說，社後地區因重畫人口愈來愈多，現有交通方式已無法滿足，他認為，只要市府趕快提出規畫，中央就能夠馬上核定「不要因為選舉阻礙地方發展」。

國民黨新北市議員林國春則說，當初就是因社後輕軌無法做，地方才編列數千萬元加強公車接駁與運送，現在的支線與當初輕軌是兩回事，他不反對支線，但現階段應先改善中正路路幅問題，加強公車接駁系統，另外國光公園應該做地下停車場，讓路邊車輛都停到地下去，改善路幅不夠的問題。

民進黨新北市議員黃淑君則說，她贊成提供地方更多元的交通選擇，但目前5條支線，很多條都是要民眾先往回搭到浮洲站或亞東醫院站，再轉乘往北，是否能夠符合效益與民眾搭乘習慣，捷運局應儘速完成評估，送中央審查。