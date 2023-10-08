金山萬里溫泉季登場 結合商圈抽gogoro消費滿300送100

新北市金山、萬里溫泉區位於陽明山及北海岸間，依山傍海，來自大屯山的火山地熱有多種泉質，包括硫磺鹽泉、碳酸泉、硫磺泉及鐵泉很有特色。今年結合商家在溫泉季推出「消費滿額抽gogoro」及「滿300送100」好康活動，只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮，至11月15日止。

秋高氣爽正是泡溫泉好季節，交通部觀光署北觀處為推廣金山萬里溫泉及美食，昨傍晚在金山中山溫泉公園舉辦「金山萬里溫泉季-浪漫暖旅行」市集活動，由新北市溫泉觀光協會及金山商圈發展協會辦理，金山區、萬里、石門區長劉昌松、粘雪琴、曾明華及在地商圈業者都到場。

北觀處自即日起推出「消費滿額抽gogoro」及「滿300送100」好康活動，民眾只要到指定店家消費就有機會抽中gogoro電動機車、任天堂健身環大冒險及金山萬里溫泉住宿及泡湯券等好禮；並攜手金山老街商圈合作推出「滿300送100」活動，只要至參與活動的老街店家消費滿300元即送100元溫泉現金抵用券，數量有限，送完為止。

北觀處處長方正光表示，金山萬里擁有豐富的人文資源，如展現在地風土的金包里老街及傳統市集、收藏藝術大師畢身傑作的朱銘美術館、推廣世界佛教的法鼓山、野柳地質公園的奇石及漁村風情，都在金山萬里溫泉區。

方正光說，「福爾摩沙北海岸藝術季」10月1日起也正式開始，有7位國內外藝術家創作的作品分布在北海岸沿線，探訪藝術家的作品，並泡溫泉、品嘗正當時的秋蟹美味。如果不想自駕，也可參考今年溫泉季與東南旅遊、KKday及良佳旅行社合作的遊程，由專業導遊帶您玩遍金山萬里。

活動詳情可上北觀處官網或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢。

2023金山萬里溫泉季活動專頁

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北觀處官網

http://www.northguan-nsa.gov.tw/

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