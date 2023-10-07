歷經4年改建…「南門市場回家了！」今起試營運 全新面貌曝光

北市公有傳統市場南門市場歷經4年改建，今啟用試營運，攤商以全新風貌迎客，不少民眾特地來採購，直呼環境變得明亮寬敞，副市長林奕華也開心向大眾宣傳「南門市場回家了」。實際走訪仍有標示不清等缺失，市府回應將透過試營運陸續改善。

南門市場1981年起進駐羅斯福路1段與南海路交叉口大樓，因建物不符耐震規定等疑慮，北市府決定改建，逾250家攤商2019年遷至杭州南路設中繼市場營運，因應新大樓今年完工，上月29日結束營業並於今天遷入新大樓。

北市副市長林奕華今到場發送「開市大吉」發財金，祝攤商生意興隆。她說，攤商離開原市場4年多，改建工程完成後，感謝南門市場自治會長王銓國指導，讓環境改善更符合攤商使用需求，並訂於國慶連假前正式開張，告訴大家「南門市場回家了」。

新大樓樓層設計與原市場相同，1樓南北雜貨熟食、2樓美食廣場、地下室為生鮮賣場，今天試營運吸引大批民眾前來採購。民眾高小姐大讚環境寬敞明亮，但攤商位置不同，繞一圈還找不到攤，建議市府標示清楚。

王姓攤商說，剛搬來適應要一陣子，排水溝濾網無法取出、水質混濁等缺失，強調一定要改善。鍾姓攤商表示，有別於刻板印象灰暗的傳統市場，新大樓空間挑高、動線規劃佳，客人都說感覺很好，很像百貨公司。

王銓國表示，試營運期間若有問題，會向市府反映修正，也強調舊市場搬到中繼市場，客人沒流失，相信搬回新大樓，交通更方便，人潮會更多。

林奕華說，攤商剛搬回來，熟悉攤位需一段時間，透過1個月試營運改善指標、動線等細節，市府全力配合自治會。南門市場是指標市場，她對南門市場有信心且多家攤商具知名度，如何帶動市場買氣最重要，就不會因樓層不同影響攤商生意。