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10月園慶今明兩天限定 台北動物園 保育員工作大解密

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北動物園今明兩天在非洲區河馬浴場舉辦「保育員見面會」，民眾屆時有機會見到河馬來湊熱鬧。圖／台北動物園提供
台北動物園今明兩天在非洲區河馬浴場舉辦「保育員見面會」，民眾屆時有機會見到河馬來湊熱鬧。圖／台北動物園提供

台北市立動物園保育員薪資凍漲超過30年，明年有望突破4萬元，10月園慶安排「認識動物守護者－保育員見面會」，邀保育員與獸醫師分享照顧、復育等工作日常，今明兩天共8場辦在非洲區河馬浴場，歡迎大小家來認識他們的小秘密。

動物園指出，現有9位獸醫師每天協助園內動物醫療及健康檢查，另有123位保育員負責照料野生動物的身心健康、提供不同豐富化設施，優化動物生活環境，保育員和獸醫師各司其職，保持良好溝通就能把握黃金救援時機。

園長諶亦聰說，動物園是台灣北部最大野生動物救傷基地，接收許多來自野外救傷及需要緊急救援的野生動物，牠們會被送到動物園內的野生動物檢疫救傷中心救治。救傷中心好比醫院急診室，每天上演各種棘手的醫療第一現場，不只考驗獸醫師應變能力，還需與救傷中心保育員合作，才能讓動物短時間復元重回野外生活。

動物園指出，保育員和獸醫師是密不可分的合作關係，都為野生動物的健康努力，日常工作還包含域內保育、復育野放、研究發展等。

見面會今明在非洲區河馬浴場登場，一天4場次，分別為上午10點、11點及下午2點、3點，現場大小朋友與保育員互動提問，將可獲得「微笑河馬」小禮。

獸醫師 河馬 動物園

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