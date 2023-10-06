泰雅族祖靈祭停辦近40年 歲時祭儀特展今登場

新北市烏來區約3千名泰雅族人，近年烏來公所恢復歲時祭儀，族人正點滴地找回泰雅文化。烏來泰雅民族博物館今推出以「烏來泰雅族歲時祭儀」為主題特展，展出烏來泰雅族歲時祭儀演變，反思祭儀對當代族人意義。

烏來泰雅族人經歷過清治招撫、日本皇民化時期、戰後的漢化與觀光政策，又受到西方宗教傳入，使得傳統泰雅倫理規範、群體組織、部落治理與歲時祭儀受到來自於不同層面的政治、經濟與信仰的影響，也因此一度消失在族人生活。

近年公所恢復歲時祭儀舉辦、教會對歲時祭儀的態度轉變，加上部落的聯合參與，族人們正一點一滴地找回泰雅的文化。這次烏來泰雅民族博物館以過去幾年田野調查、展覽規劃及影像紀錄等基礎，推出以「烏來泰雅族歲時祭儀」為主題特展，再延伸討論烏來區泰雅族歲時祭儀演變，呈現當地族人們如何因應時代及環境，透過民族植物的應用、祭儀準備與執行，帶出族群日常生活與祭儀文化的連結，反思祭儀對當代族人的意義。

籌備特展過程透過實地訪查烏來在地耆老，得知到現在的烏來已無小米農事，且曾經停辦泰雅族祖靈祭近40年之久，不過部落漸漸走在重拾文化祭儀路上。耆老們說因為傳統泰雅倫理規範使泰雅族能夠延續，透過歲時祭儀的舉辦期許族人不可忘卻祖先留下的傳統，團結將傳統智慧與文化重現。

新北市原民局長林瑋茜表示，特展以「烏來泰雅族歲時祭儀」為主題，參考相關文獻、論文及實地訪查在地耆老，透過「總論」、「回憶中的傳統祭儀」、「時代浪潮」及「當代視角的傳統祭儀」4大展示單元，帶領觀者了解歲時祭儀獨特性。特展展期即起明年3月3日止。