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裕隆城車位再多也不夠！憂國慶連假交通打結 新北市府與業者曝解方
新北新店裕隆城開幕引爆熱潮，繼上次中秋連假人潮多到周邊交通打結後，又要迎來國慶假期，新北交通局與業者今開會與會勘了解情況。交通局表示，國慶連假將再加開大巴，甚至打破班次表，人滿了就開車，業者同時也祭出抽獎優惠，鼓勵民眾搭乘接駁車。
交通局綜合規劃科長吳政諺說明，這次最主要是設法加快接駁公車，不然停車位再多都不夠，目前除六台中巴、中秋連假新增一台大巴外，國慶連假再增一台大巴，共有八台巴士；業者會鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，並祭出抽獎活動，盼藉此避免交通打結。他提到，業者也承諾班次由15分鐘縮短到5分鐘，甚至人潮太多的話，只要車子一滿就開出，將間隔壓到5分鐘以下。
吳政諺表示，另外也針對中興寶中路口、中興寶橋路口等處以行人專用時相做人車分流，依據穿越量來調整；交通局人員在連假期間也會進駐裕隆城，隨時注意周邊情況；警方也會加強驅離及取締，以維持周邊道路順暢。
裕隆城也說，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，只要會員本人搭乘裕隆城接駁車，並與裕隆城接駁車合影，即可獲贈裕隆會員點數1點，開幕期間還加碼抽限量TPASS。
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