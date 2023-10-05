王世堅要蔣萬安駐社子島埋鍋造飯 游淑慧指「這人」也要去

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，民進黨團認為蔣萬安在施政報告中不提北流、北藝、教育基金等前朝留下的爛攤子，輪流以「權宜」問題發言，砲轟蔣萬安不敢得罪前市長柯文哲，在選舉時操作「藍白合」的政治籌碼；國民黨團則以雞蛋、疫苗等時事題，回擊綠營中央執政缺失，民眾黨團也反嗆綠營「拉柯打蔣、其心可議」。

綠黨團有備而來，每人準備標語「柯留爛尾、蔣當門神、只為藍白、唬嚨市民、蔣萬安快醒醒」，權宜發言後，全體成員一起站在蔣萬安前喊口號，國民黨團見狀也全部起身，站在蔣萬安旁喊「市長加油」、「綠不要柯維拉」。藍綠議員喊完口號，民眾黨4議員也不甘示弱，走上台舉牌高喊「停止口水、終結藍綠惡鬥」。

民進黨議員吳沛憶說，柯文哲前市長像是「恐怖情人」不只對市政指指點點，北流、北藝、教育基金的問題，留下多少爛攤子，但蔣萬安都沒有展現態度，令人失望，她要蔣萬安應該勇敢做自己，好好說明為什麼要追加這些預算。她也批評，第一果菜市場原本140億，還要追加50億，但蔣萬安卻在今天的報告，寫不到3句話，市長應該對市民負責，應該做說明。

議員何孟樺說，剛剛其他議員提出了非常多的柯文哲市府的爛帳，不管是北流、北藝或者是雙城論壇的呆帳，都希望蔣萬安可以勇敢的做自己、勇於處理，不要因為藍白合你就不敢得罪柯文哲，把這個爛帳繼續攤下去，這樣柯文哲成為歷史罪人，蔣萬安也難辭其咎，蔣萬安不應為了藍白合，想當侯友宜和柯文哲的媒人。

國民黨議員吳世正反擊，其實最攸關市民權益的，應該是爛蛋、食安的問題，但有人卻不講，為什麼不講，因為這些是中央決策搞出來的，所以不講，這就是轉移焦點，這就是為了要選舉。他希望市民不要忘記，這樣的中央政府，對台北市民的傷害，蔣萬安要求追查蛋的來源，才是對的，為市民爭一口氣 。