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王世堅送鍋子與白米 要蔣萬安進駐社子島埋鍋造飯

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，「蔣師」王世堅送蔣萬安鍋子、白米。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，「蔣師」王世堅送蔣萬安鍋子、白米。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，先前放話要當「蔣師」的北議員王世堅，按過去慣例，在市長上台施政報告前送禮物。針對社子島開發，送蔣萬安一個鍋子、一罐白米，要求蔣萬安帶著市府局處首長去社子島「埋鍋造飯」展現開發開發社子島決心。

王世堅說，他準備一個鍋子、一罐米，提醒為了開發社子島，蔣萬安應要求市府都發局、社會局、地政局進駐社子島「埋鍋造飯」宣示市府決心，排除開發障礙，化解居民疑慮，道理很簡單，社子島居民已經委曲60年，市府應宣示開發社子島決心。

另外，開發社子島還可以重振市府信用，重建市府威望。上個月基泰大直塌陷案，受災戶25戶已經和基泰達成合建協議，居民任何決定，都應該尊重、祝福，但這件事凸顯吊詭的一點，受災戶寧願跟破壞家園的惡質建商合作，也不願意和市府公辦都更，民間的說法是市府蓋是國宅，基泰蓋是豪宅，且市府都更沒有效率，一拖8到10年，所以開發社子島可以重拾市民信心、市府威望最好的方式。

社子島 蔣萬安 都更

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