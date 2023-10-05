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新北提「產業發展自治條例」 盼公私合作助攻新興產業

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北產業園區。圖／新北市經發局提供
新北產業園區。圖／新北市經發局提供

新北市經發局擬定新北市產業發展自治條例，力拚明年能上路。經發局指出，自治條例兩核心是協助推動公私合作與沙盒創新，並補助、獎勵企業在新北設立研發中心、營運總部，盼能引導新北出現科技產業聚落。

草案全文共計12條，其中明訂「公私合作」機制，開放企業向市府提案申請新型產業發展合作模式，提高產業輔導效率，並節省財政成本支出；鼓勵企業投入「創新實驗」，除了協助申請中央資源，亦可在產業園區申請設置技術交易平台、專利展示櫥窗與新興科技展示空間等，此外也將積極提供適當場域，助力業者實驗新技術或商業模式。

經發局表示，推動自治條例，在獎勵補助機制上，只要設立企業營運總部或研發中心，就會有研發經費與租金、稅務補貼；公私合作上，目前新北有多處整開區，未來地主分回私有地，會與地主合作，加速土地開發；未來也會在寶高或是新開發園區，給業者申請做無人機、輕能源等沙盒實驗內容。

例如國土管理署預計將2.7公頃林口影視園區收回改做社宅，經發局指出，不只新北，其他外縣市也有碰到類似問題，現在市府要另闢道路，統整目前在推動的整開區案，包含地主分回的私有地及市府用地，預估有7、800公頃，透過自治條例，就可跟私有地主合作上更有彈性空間，協助業者尋找適合用地，也持續跟中央爭取。

新漢股份有限公司研發技術中心副總經理黃宗熙表示，以沙盒實驗舉例，過去企業在自主推動水資源管理時，因缺乏可循法規條例，及資深技術人員，以致申請設備流程冗長、甚至難以立即找到正確單位窗口的情形，耗費過多時間人力。

黃宗熙指出，有相關條例後，可以按照規定獲得政府支持申請和布建設備，從遠程監測即時水量、土壤沖刷量的變化，或是監控是否有業者偷排廢水的情況，都可以立刻加以防範和預警，不僅有助於推動專案，更讓企業善盡環境維護的責任。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣土地小，資源有限，新北的自治條例點出可以幫業者找到落腳基地，這有利讓高價值產業設立企業總部、研發中心，留下高製造、研發人才，才能發展後續的群聚效益。

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