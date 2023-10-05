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影／小犬颱風夜襲新北！汐止診所招牌不敵強風轟然掉落

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
這間診所招牌疑不敵強風吹襲掉落在人行道及騎樓處。記者黃子騰／翻攝
這間診所招牌疑不敵強風吹襲掉落在人行道及騎樓處。記者黃子騰／翻攝

中度颱風小犬襲台，暴風圈籠罩花蓮、台東及台中以南陸地，全台除北北基桃4縣市外均已放颱風假，今天凌晨蘭嶼還觀測到17級超強陣風，打破蘭嶼氣象站建站來的歷史最高紀錄。今天凌晨新北市汐止區有間診所招牌疑似不敵強風吹襲掉落，所幸並無人車受困及傷亡，目前汐止警方已圍起封鎖線等待公所人員處理。

據了解，位於新北市汐止區中正路與汐萬路1間診所招牌，今天凌晨12時許疑因不堪小犬強風吹襲，整個招牌被強風吹得掉落於騎樓及人行道，所幸因值深夜時分並無人車經過未造成人員傷亡也無車輛遭毀損。汐止警方趕抵以封鎖線將周邊圍起以防發生意外，並通知區公所派員前往處置。幸好並未影響車輛通行，目前該路段車流順暢。

警方圍起封鎖線防止人車經過發生意外。記者黃子騰／翻攝
警方圍起封鎖線防止人車經過發生意外。記者黃子騰／翻攝

颱風假 小犬颱風

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