北市「建築資訊e點通」 可查住家旁工地施工進度

台北市建管處今天表示，大直街基泰建築工地因施工不當釀鄰房坍塌重大工安意外，為讓市民方便查詢住家附近工地施工進度，設「建築資訊e點通」網頁，提供查詢工地狀況。

基泰建設9月7日因施工不慎造成台北市大直街民宅下陷，其中鄰近工地的25戶建物嚴重下陷成為重災戶。

北市府建築管理工程處今天發布新聞資料指出，因大直街建築工地施工不當，導致鄰房坍塌重大工安意外，許多民眾關心住家附近工地施工進度，是否為地下室開挖階段，在「建築資訊e點通」設置新增可查詢全市工地施工進度欄位。

建管處表示，為方便民眾了解全市建築工地施工進度，民眾可至「建築資訊e點通」的既有建物套繪圖，查詢建築工地施工進度。

建管處指出，只要在「建築資訊e點通」輸入門牌號碼，並開啟基本圖層的建物套繪圖，及進階圖層的施工進度，就可查詢周邊建築工地位置及目前施工進度，民眾可多加利用。

此外，網頁在每月將公布地下室開挖階段工地檢查清冊，並同時檢附每案地理資訊E點通連結，民眾只要點選後，就可立即定位此建築工地位置並查詢施工進度。

建管處表示，「建築資訊e點通」網頁內有包含建築圖資、違章建築查詢、建築開發、租屋、開店等欄位，新增工地施工進度則是在建物圖資的欄位內，點入後，再從進階圖層內，就能查詢新增的施工進度內容。