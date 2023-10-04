北市「低風險」路樹頻傾倒 議員要求改善健檢方式

台北市樹倒事件頻傳，有議員指出，公園處去年替4萬3978株樹木做安全評估，其中2793顆是以較有效的「應力波檢測」方式進行，目視無法看出內部是否腐朽，導致近6成市樹被評估低風險，造成樹倒傷亡意外。公園處回應，針對無法勘查樹木內部狀況，會提出精進作為，就逾8000株易致災樹木於年底前加強檢測，2024至2026年每年將編列2297萬，追蹤健檢結果

北市8月時一連3起樹倒事件，還不慎砸到路過騎士送醫不治，今日小犬颱風襲台，松山區也有路樹倒塌所幸無人傷亡，公園處統計今年樹倒數量，截至8月底共有259株樹木傾倒。議員詹為元指出，現行樹木健檢之方法，以「目視法」做檢測，但無法有效看出樹木內部是否有腐朽情況，依現在評估標準，若要確認有無腐朽，是觀察主樹幹狀況、是否有樹洞出現。

樹木健檢分為4級，分別是無風險、低風險、中風險 、高風險，根據北市府數據，目前無風險樹木有9.2%、低風險58.9%、中風險22.1%、高風險9.6% 。詹為元說，健檢結果大多為低風險，但8月中山區倒塌路樹的評估卻為低風險，公園處應檢視安全評估檢測分級是否得當。

另外，公園去也以「應力波檢測」替樹木健檢，詹為元表示，使用條件是「主要挑選傾斜角度大於30度、主幹存在突起膨大、存在外部傷口、存在夾皮、存在樹洞但難以量測者」，等於是表面看不出來，公園處就會認為此株樹沒有腐敗，認為這種標準相當弔詭。

詹為元說，台北市「應力波測試」的施作次數，去年2793株樹木，但全市有健檢的樹木為4萬3978顆，施作比例僅6.35%，應力波檢測可以透過儀器得知樹木內部狀況，應當是最有效且準確的方式，每年應編列預算執行應力波檢測，不該限制應力波測試的檢測次數。

公園處回應，去年行道樹普查案，安全評估4萬3978株、應力波檢測2793株；今年則預計做安全評估4萬8000株、應力波檢測2760株。每月進行樹木巡查、5年1次樹木普查及安全健檢，北市約9萬2000株行道樹，去年與今年完成5萬5579株安全評估，其中3528株進行應力波檢測，2024至2026年每年將編列2297萬，追蹤健檢結果及施作緩解措施。

對於較無法勘查出內部狀況的樹木，公園處說，近日提出巡檢精進作為，除規畫8橫8縱重要道路，針對胸高直徑30公分以上、易造成致災性的樹木及7種不再種植樹種及林蔭大道生長快速樹種，共8302株，於今年底前完成加強檢測，同時滾動修正樹木風險評估機制及強化巡查及普查人員風險評估專業。