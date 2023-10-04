快訊

周四颱風假第一槍！小犬颱風強襲 花蓮今晚及明天停班停課

亞運拳擊／林郁婷搶進金牌戰 5：0完勝印度選手

韓國瑜扮「桶箍」1015重返凱道？韓粉發動員令 侯郭柯朱也觀望

防天坑 北市今年要抓156處風險熱區 透地雷達排程曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市天坑事件頻繁，為了預防再有路面塌陷意外，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，各行政區都有，將排定透地雷達偵測地面下狀況。圖／北市府提供
台北市天坑事件頻繁，為了預防再有路面塌陷意外，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，各行政區都有，將排定透地雷達偵測地面下狀況。圖／北市府提供

北市天坑事件頻繁，為了預防再有路面塌陷意外，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，各行政區都有，將排定透地雷達偵測地面下狀況，將比照日本國土交通省的認定，依照孔洞的寬度及深度分等級緊急處理，只要是30公分以內坑洞會立即改善處理，不必開挖；另也會分ABC等級，A級路段每年定期追蹤、Ｂ等級3年定期追蹤、Ｃ等級5年定期追蹤。

北市新工處長林昆虎表示，工務局針對熱區透地雷達偵測地底下狀況後，也會與管線單位相互勾稽，由管線單位提供老舊管線、或有發現有漏水等狀況的管線，也會列後續改善，持續辦理。

至於如何擇定風險篩檢熱區，工務局表示，北市府是根據近3年管線單位搶修位置半徑5公尺內，曾發生有坑洞、凹陷或隆起紀錄地點，就會被列為風險篩檢熱區。

目前156處透地雷達檢測，上月已經針對南京西路等6處完成透地雷達偵測；本月會再針對中山、大同、中正、萬華48處；11月大安、文山、松山、信義50處；12月士林、北投、內湖、南港52處檢測。

至於地下孔洞透地雷達巡檢，結果透地雷達車掃描有孔洞訊號，會再由手推透地雷達掃描、鑽心確認孔洞深度，再來一趙孔洞的大小、深度採取對應措施。如果發現地底下30公分以內的孔洞，就會立即改善，但如果是30公分以下深度，就會視孔洞的大小狀況評估。

台北市大同區南京西路之前發生大天坑，隔一天再度出現新的沉陷點，北市府緊急處理，目前道路已經修復完成。本報資料照片
台北市大同區南京西路之前發生大天坑，隔一天再度出現新的沉陷點，北市府緊急處理，目前道路已經修復完成。本報資料照片
台北市民生東路二段159巷日前也出現「天坑」，目前道路也已修復完成。圖／議員陳怡君提供
台北市民生東路二段159巷日前也出現「天坑」，目前道路也已修復完成。圖／議員陳怡君提供

北市 日本 內湖

延伸閱讀

北市新增2登革熱本土病例 曾赴台南新北活動

追巴西進口蛋比對畜產會資料 北市啟動跨縣市聯防查核

小犬颱風恐威脅台灣 彭啟明估下周二晚海警、賈新興曝降雨熱區

苗縣防天坑事件 第三方預審、巡檢機制年底前上路

相關新聞

小犬颱風來勢洶洶 新北大漢溪左岸開放紅黃線停車

小犬颱風來勢洶洶，引發關注，新北廣大高灘地平時提供通行及停車功能，現由於安全問題，新北高灘處宣布大漢溪左岸水門只出不進，...

防天坑 北市今年要抓156處風險熱區 透地雷達排程曝光

台北市天坑事件頻繁，為了預防再有路面塌陷意外，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，各行政區都有，將排定透地...

U-Sport第二波點數登記踴躍 完成12次運動可抽好禮

北市「U-Sport樂運動計畫」上月30日正式上路，首波共有7322人符合資格獲得限量2萬份的1500U運動點數，前天開...

撇行人地獄 蔣萬安拍板普查人行道道路、首創打造3D圖資

洗刷行人地獄汙名，並避免爛路多，台北市長蔣萬安本周市政會議裁示，台北市三年內要完成道路、人行道普查，並花5725萬建立完...

里長租帳篷 長輩冒雨打疫苗...議員批「還沒打先感冒」

公費流感疫苗開打，碰上小犬颱風來襲，台北市議員秦慧珠今早走訪各里施打點，發現一處位在戶外公園的接種站，市府竟沒有提供帳篷...

小犬恐驚人雨量 李四川視察大直：基泰已設10部抽水機

因應小犬颱風來襲，台北市副市長李四川今天上午也到大直街94巷1弄，視察拆除作業現場的防颱整備情形。李四川表示，這次小犬颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。