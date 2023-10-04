防天坑 北市今年要抓156處風險熱區 透地雷達排程曝光

台北市天坑事件頻繁，為了預防再有路面塌陷意外，北市府今年度排定50公里、156處路段的熱區掃描，各行政區都有，將排定透地雷達偵測地面下狀況，將比照日本國土交通省的認定，依照孔洞的寬度及深度分等級緊急處理，只要是30公分以內坑洞會立即改善處理，不必開挖；另也會分ABC等級，A級路段每年定期追蹤、Ｂ等級3年定期追蹤、Ｃ等級5年定期追蹤。

北市新工處長林昆虎表示，工務局針對熱區透地雷達偵測地底下狀況後，也會與管線單位相互勾稽，由管線單位提供老舊管線、或有發現有漏水等狀況的管線，也會列後續改善，持續辦理。

至於如何擇定風險篩檢熱區，工務局表示，北市府是根據近3年管線單位搶修位置半徑5公尺內，曾發生有坑洞、凹陷或隆起紀錄地點，就會被列為風險篩檢熱區。

目前156處透地雷達檢測，上月已經針對南京西路等6處完成透地雷達偵測；本月會再針對中山、大同、中正、萬華48處；11月大安、文山、松山、信義50處；12月士林、北投、內湖、南港52處檢測。