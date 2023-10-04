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新北青農科技管理有機茶園 讓世界看見台灣

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
蔡旭志經營有機茶園有成，其農場設立智慧農業系統。圖／新北市農業局提供
蔡旭志經營有機茶園有成，其農場設立智慧農業系統。圖／新北市農業局提供

新北市青農蔡旭志兼於其農場設立智慧農業系統，以感測系統掌握田間溫度、濕度等作物生長因子，並輔以自動化澆灌，智慧管理獲新北市農業局協助。蔡旭志經營有機茶園有成受邀至第6屆「亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果，獲各國代表廣大迴響，讓世界看見新北，進而農業局獲得國際有機農業聯盟亞洲分會(IFOAM Asia)頒發感謝狀。

今上午市政會議獻獎感謝狀是農業局於6月參加菲律賓所主辦第6屆「亞洲有機大會」時，由IFOAM Asia及亞洲有機農業地方政府促進會(ALGOA)共同頒發予新北市府代表。感謝狀頒發給受IFOAM Asia及ALGOA認定對有機農業發展有卓越貢獻的地方政府或是個人，農業局說新北市府是台灣唯一獲得地方政府，成果備受國際肯定。

農業局表示，能有此成果歸功於新北許多傑出有機農友。其中青農蔡旭志兼具毅力及創意，新北市府協助於其農場設立智慧農業系統，以感測系統掌握田間溫度、濕度等作物生長因子，並輔以自動化澆灌。蔡旭志經營有機茶園有成，也受邀至第6屆「亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果，獲各國代表廣大迴響，讓世界看見新北。

新北市加入IFOAM Asia參與國際有機農業事務，主辦亞洲有機青年論壇、學校營養午餐與公共採購論壇，讓新北市有機農業政策被國際看見，也讓與會的青農、農業工作者有機會接觸到世界各地不同的農情。

蔡旭志(左三)經營有機茶園有成受邀至第6屆「亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果，獲各國代表廣大迴響，讓世界看見新北。記者李定宇／攝影
蔡旭志(左三)經營有機茶園有成受邀至第6屆「亞洲有機大會」分享智慧農業系統的應用方式及成果，獲各國代表廣大迴響，讓世界看見新北。記者李定宇／攝影

青農 茶葉

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