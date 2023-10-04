北市還有逾13萬長者未領重陽敬老金 12日開放親領

北市今年恢復重陽敬老金發放，根據社會局統計目前已有超過40萬長者靠卡或匯款等方式領去，尚未領取約13萬9000人，社會局將於12日起開放第三階段親領，長者可依各區公所公告指定時間或地點領取，接下來也會舉辦一系列重陽節活動，23日當天更開放長者免費搭捷運、貓纜。

社會局統計，今年度重陽節敬老禮金前兩階段持敬老卡或愛心卡靠卡匯入領取及匯款等多元領取方式已結束，有37萬921名長者使用敬老悠遊卡靠卡領取，申請匯款2萬9297人於昨天匯款入帳，低收、中低收及中低老津長者1萬6501人成功撥款入帳，尚未領取約13萬9000人。

社會局表示，為方便長者或家屬確認有無領取，特別設計查詢網站預計4日開放，如匯款申請未收到款項，務必在各區公所公告定點及時間領取現金，若來不及可於11月14日至12月31日郵局或台北富邦銀行帳戶線上申請補發，或11月14日至12月11日紙本洽各區公所申請匯款補發，年底前入帳。

社會局局長姚淑文表示，本人領取要攜帶身分證正本，若由他人代領取，請代領人攜帶受領人及代領人身分證正本及印章。另外各區公所也將個別通知每名長者領取時間及地點，而99歲以上人瑞將於由里幹事親送禮品及禮金到府。

社會局今年度重陽系列活動也陸續登場，包含市集、銀髮服務表揚大會，技藝發表會等，23日重陽節當天，全國符合65歲以上長者及設籍北市55歲以上原住民資格者，持敬老卡或持身分證明文件至捷運服務台，當天即可整日免費搭乘北捷、新北捷運及貓纜。