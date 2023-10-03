快訊

亞運棒球／爆冷！中國1：0擊敗日本 中華隊5日對手確定是中國

亞運籃球／林庭謙狂飆28分退日本 中華隊連兩屆晉4強

20縣市沒放假！小犬颱風逼近僅「這幾區」有颱風假 全台停班課一次看

車子老舊 汐止議員爭取消防災勘車載人員裝備

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹有感於秀峰消防分隊，災情勘查車早就老舊不堪救災使用，就以建議款購置廂型救災車。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹有感於秀峰消防分隊，災情勘查車早就老舊不堪救災使用，就以建議款購置廂型救災車。 圖／觀天下有線電視提供

新北市議員白珮茹有感於秀峰消防分隊，常支援轄內前線救災相當辛苦，但是出勤使用的災情勘查車早就老舊不堪救災使用，所以，就以建議款購置廂型救災車，車子夠大可以載救災人員，裝備也裝的下，災情勘查車啟用典禮上，新北市消防局副局長陳崇岳參加，並回贈感謝狀表示感謝。

秀峰義消分隊長康明田說， 九人座的災情勘查車都10幾年都壞掉了，剛好今年初有跟議員反應真的需要一台新的災勘車，因為秀峰分隊山難水域或是火場，都需要載裝備也要載人，小台五人座的，裝備根本載不下，很需要這台車，很感謝白議員協助添購新車。

新北市議員白珮茹表示，消防第六大隊整個轄區非常的大，警義消在出勤時有裝備還有人員都需要去支援，很感謝消防局的配合，讓這台九人座的後勤車可以在這個交車，未來舊的老爺車也就退休了，新的災勘車加入，出勤可以更安心也更安全。

新北市消防局副局長陳崇岳指出，秀峰特搜分隊任務特殊，且肩負支援其他縣市重大災害搶救工作，由於本市幅員遼闊其救災人員載送、裝備器材之運補，攸關救災效率的展現，因此其車輛性能備受考驗，為提供災害現場有更多人力與物資等救災量能，透過白珮茹議員爭取新的災情勘查車，讓消防弟兄出勤更加平安、更有效率。

議員 白珮茹 汐止

延伸閱讀

高雄消防人力吃緊 基層嘆10年補充人力緩不濟急

侯友宜悼念屏東殉職勇消 他：消防應回歸一條鞭制度保障人員權益

高雄消防服務人口比六都最末 藍營籲提升比例、智慧救災

嘉縣消防能量嚴重不足 蔡易餘要求消防署通盤檢討

相關新聞

土石方收容場如小山丘！附近住戶飽受揚塵危害 更怕泥流

新北市萬里區中福路旁有處土石方收容場，已堆置大量土石，附近居民抱怨風大一點時，揚塵會吹進屋內，更擔心下雨會有泥流危害。市...

新北市議員江怡臻：明年520前 中央在新北完工社宅掛蛋

中央廣設社會住宅，不過新北市議員江怡臻3日在議會質詢指出，副總統賴清德曾說明年5月20日前全國能完成興建、發包的社會住宅...

人民有選擇權！議員籲蔣萬安跟進揭露流感疫苗廠牌

公費流感疫苗昨天開打，今年提供賽諾菲、國光、東洋和高端4種品牌，國民黨台北市議員柳采葳表示，她不斷收到陳情，希望別讓民眾...

追巴西進口蛋比對畜產會資料 北市啟動跨縣市聯防查核

北市府接獲新北衛生局通報，指畜產會有一批沒有中文標示的進口蛋，北市已限期明天前提供書面說明，否則將開罰。北市衛生局今說，...

睽違3年北海岸風箏節10/7登場 台灣藍鵲風箏今試飛亮相

受疫情影響新北市北海岸國際風箏節睽違3年後再次舉辦，周六將在石門區白沙灣登場。今年以「風在石起」為主題，加入石門在地元素...

送愛到三峽白雞山 「中華民國頌」打動榮家爺爺的心

陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全台各地榮家獻愛，今天下午前進新北市三峽榮家，藝人殷正洋、吳淑敏、王海玲演唱多首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。