車子老舊 汐止議員爭取消防災勘車載人員裝備

新北市議員白珮茹有感於秀峰消防分隊，常支援轄內前線救災相當辛苦，但是出勤使用的災情勘查車早就老舊不堪救災使用，所以，就以建議款購置廂型救災車，車子夠大可以載救災人員，裝備也裝的下，災情勘查車啟用典禮上，新北市消防局副局長陳崇岳參加，並回贈感謝狀表示感謝。

秀峰義消分隊長康明田說， 九人座的災情勘查車都10幾年都壞掉了，剛好今年初有跟議員反應真的需要一台新的災勘車，因為秀峰分隊山難水域或是火場，都需要載裝備也要載人，小台五人座的，裝備根本載不下，很需要這台車，很感謝白議員協助添購新車。

新北市議員白珮茹表示，消防第六大隊整個轄區非常的大，警義消在出勤時有裝備還有人員都需要去支援，很感謝消防局的配合，讓這台九人座的後勤車可以在這個交車，未來舊的老爺車也就退休了，新的災勘車加入，出勤可以更安心也更安全。

新北市消防局副局長陳崇岳指出，秀峰特搜分隊任務特殊，且肩負支援其他縣市重大災害搶救工作，由於本市幅員遼闊其救災人員載送、裝備器材之運補，攸關救災效率的展現，因此其車輛性能備受考驗，為提供災害現場有更多人力與物資等救災量能，透過白珮茹議員爭取新的災情勘查車，讓消防弟兄出勤更加平安、更有效率。