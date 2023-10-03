蔣萬安祭容積獎勵 促64萬老宅都更

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

針對海砂屋及耐震力不足且有明顯危害公共安全建築物，台北市府再出「防災都更」與「整建住宅」兩箭！台北市長蔣萬安3日召開記者會解釋說，台北市屋齡30年以上的老宅約64萬戶，不乏抗震力差的房屋，用容積獎勵最高100%、協助弱勢貸款等方式加速都更。

都更五箭再增兩箭

台北市政府今年3月已祭出「都更五箭」，透過「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」等5項行動措施，旨在協助民眾或民間團體參與都更，加速台北市都市更新與危老重建的進程。北市府3日再祭出「防災都更」與「整建住宅」兩箭，盼改善台北市老宅林立的狀況。

台北市都市更新處處長陳建華表示，台北市老屋的比例佔72%，全台北市屋齡30年以上的老宅多達64萬戶，不僅結構安全有疑慮，耐震力也不足，更列管5千多戶海砂屋。台北市面臨到地震災害與極端氣候，更遇到人老屋老的狀況。

蔣萬安表示，台北市每年經歷非常多有感地震，市府過去談到都市更新，都是10年、20年的老宅，但至今已是要面對眾多30年以上的老宅。他說，都市更除了新增更多停車位、美化環境外，現在更面臨到居住安全的問題，所以不得不祭出政策，更新老舊建物。

容積獎勵上看100%

「台北市防災型都市更新專案」是為了推動台北市的危險建築物重建，以增加都更容積獎勵的方式加速都更，如針對耐震力不足的建築物，容積獎勵從原本的50%，上升到80%。陳建華更指出，如果建物耐震力不足，而且還是列管的海砂屋的話，都更容積獎勵則上看100%。

他指出，上述都更會採用「專案列管」方式，並加速審議，如果有不同意戶（釘子戶）的狀況，會採用「強制拆除」的方式。陳建華強調，因為建築物已經出現危險不安全的風險，明顯違反公共安全，所以可以免除協調程序。

「台北市整建住宅專案計畫」，透過都市計畫個案變更方式，除都更容積獎勵50%之外再給予整宅專案容積獎勵50%，無須回饋樓地板或代金，保障住戶居住面積；協助經濟弱勢戶辦理貸款，並由市府協助補貼「差額找補」所衍生的利息，以減緩弱勢戶參與都更的財務壓力。

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