台灣設計展 周末加碼放焰火

2023台灣設計展將在10月6日登場，今年主軸為「新北○起來」，指將城市治理用設計「圈起來」。文化局昨開箱新北美術館、鶯歌活動中心展區，匯集新北山河、移民、製造業、未來等新北29區多元樣貌，且周末兩天加碼施放共600秒焰火，展期17天預估帶動400萬人次造訪。

文化局說，鶯歌、三峽地區應運大漢溪而生，新北市轄內有非常多河流、山域，進而發展出不同故事及人文脈絡。主展區以新北美術館作為起手式，「山河陣」展現環繞新北的自然地理，像是北海岸藤壺、海蝕洞等；「異他方」講述移民故事，從60、70年代北漂移民到新移民、國際移民等，都能在新北找到一片天。

文化局指出，新北美術館6樓製造○則探索傳產轉型、升級變化，讓新北的黑手成為新世代職人，2樓另一展間透過發生在新北大大小小的碎片，包括海祭的唱片、在地職人剪報，形塑新北精神「破力」。戶外園區每晚有一處多人現場共創大型互動聲光展演作品。

設計展主展區從新美館延伸，在陶瓷老街上有2處展點，與陶瓷二、三代合作，帶民眾認識陶瓷產業；陶博館展出蒐集一年各處聲音「project 365新北前進中」。主展區最後一處是鶯歌運動中心，展出「共好未來式」，城市面對極端氣候、資訊爆量等問題如何向前行，希望能透過設計能量解決。