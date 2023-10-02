快訊

抓到了！「Lin bay好油」踢爆巴西蛋被恐嚇 嫌犯遭聲押禁見

亞運棒球／林昱珉承認騙了大家 「早就知道要對南韓」

亞運棒球／林安可、林子豪敲關鍵安 吳總笑答：今天統一獅最好

裕隆城中秋交通壅塞 新北要求業者國慶連假改進

中央社／ 新北2日電

新店裕隆城中秋連假前開幕，人車湧入造成周遭交通壅塞。新北市交通局今天表示，人潮破萬，比業者預估多出1倍，面對雙十連假將至，要求業者改進交維計畫，也請警方加強執法。

交通局發布新聞稿，科長吳政諺表示，裕隆公司提出的開幕交維計畫，原本預估商城每日人流約5000人，過於樂觀，造成中興路、寶橋路等主要幹道和品牌路、寶強路交通短時間無法紓解。

吳政諺表示，為因應雙十連假期間另1波人車潮再湧現，交通局已責請業者改進交維計畫，再提出精進作為，包括加派交管人力疏導交通，保持路口淨空外，停車場滿場時也嚴禁排隊進場並驅離，以及增加往返捷運環狀線大坪林站5號出口間的接駁車班次。

他指出，交通局將同步檢討周邊停車場停車費率及號誌秒數，並請警察局加強執法，尤其是中興路、寶橋路違規臨停取締。連假前將再邀相關單位現場勘查。

交通局表示，由於商場人車潮主要出現在上午11時至下午2時、下午4時至6時間，建議民眾避開尖峰時間前往，以及多利用大眾捷運及轉搭免費接駁車，以省去開車前往無停車位可停或久候車位排隊進場等困擾。

連假 捷運環狀線

延伸閱讀

2023台灣設計展10/6登場 新北美術館內部展區今曝光

桃園國慶旗海飄揚 市府大樓掛巨幅國旗超壯觀

中秋、十一連假大陸旅館供不應求 原因竟然是…

裕隆城開幕人潮超乎預期 新北交通局檢討交維迎戰國慶

相關新聞

綠議員控消防員沒錢買設備 新北市府：支持警消不遺餘力

消防人員權益各界重視，但民進黨新北市議員陳乃瑜卻指出，新北市每年編列數千萬預算買裝備，但每年年初許多消防弟兄都要像業務人...

國際詩歌節展開 淡水忠寮社區百片陶板詩路揭牌

2023福爾摩沙國際詩歌節展開，除在淡江大學開場活動外，為期七天的在地踏查、地景吟詩與書寫、跨校知性交流也都相當熱絡，來自加拿大、以色列、德國、美國、日本、英國、荷蘭、摩洛哥、義大利及印度等國詩人與本國詩人到淡水忠寮社區，進行忠寮詩路揭牌活動，共有一百多片的陶板詩牌沿著一公里的詩路，由每一位作著吟唱著詩歌揭開美麗詩詞。

遭議員爆欠旅館安置費用市府今早急匯款 北市都發局公開專戶用途

台北市大直民宅塌陷案，北市府要求基泰建設提撥1億元到指定銀行帳戶，以支應住戶復原、安置的經費，不過卻遭踢爆市府調用飯店房...

人氣強強滾也是壓力測試 裕隆城再加強消防及國慶交通疏導

新北新店裕隆城於中秋連假前正式開幕，引爆大量人潮，卻也各種狀況，包含昨晚小火災，以及連假交通問題。裕隆城回應，昨事件一切...

台灣設計展將登場 設計團隊盼傳遞友善城市生活美學

「2023台灣設計展」將於10月6日至10月22日在新北市美術館登場，今年台灣設計展首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區...

國產署空地閒置近20年 北市中正區里長盼代管活化

台北市中正區南機場夜市附近有塊國產署閒置空地，長年被居民占用，近日因垃圾、廢棄物堆積引發爭。當地里長請託民代出面協調，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。