裕隆城中秋交通壅塞 新北要求業者國慶連假改進

新店裕隆城中秋連假前開幕，人車湧入造成周遭交通壅塞。新北市交通局今天表示，人潮破萬，比業者預估多出1倍，面對雙十連假將至，要求業者改進交維計畫，也請警方加強執法。

交通局發布新聞稿，科長吳政諺表示，裕隆公司提出的開幕交維計畫，原本預估商城每日人流約5000人，過於樂觀，造成中興路、寶橋路等主要幹道和品牌路、寶強路交通短時間無法紓解。

吳政諺表示，為因應雙十連假期間另1波人車潮再湧現，交通局已責請業者改進交維計畫，再提出精進作為，包括加派交管人力疏導交通，保持路口淨空外，停車場滿場時也嚴禁排隊進場並驅離，以及增加往返捷運環狀線大坪林站5號出口間的接駁車班次。

他指出，交通局將同步檢討周邊停車場停車費率及號誌秒數，並請警察局加強執法，尤其是中興路、寶橋路違規臨停取締。連假前將再邀相關單位現場勘查。

交通局表示，由於商場人車潮主要出現在上午11時至下午2時、下午4時至6時間，建議民眾避開尖峰時間前往，以及多利用大眾捷運及轉搭免費接駁車，以省去開車前往無停車位可停或久候車位排隊進場等困擾。