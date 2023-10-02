悠遊付推減碳存摺 挺綠運輸月月抽日本來回機票

北市府與悠遊卡公司共推「我的減碳存摺，月月抽機票」活動，即起到12月31日止，悠遊付會員使用本人記名悠遊卡搭乘雙北大眾運具，不僅可看減碳量，還能月月抽日本來回機票。

北市府、北市公車聯營管理委員會及悠遊卡公司共同推出「我的減碳存摺，月月抽機票」活動，即起至12月31日止，悠遊付會員使用本人記名悠遊卡搭乘雙北大眾運具， 累計滿1公斤減碳量即可獲得當月抽獎資格1次，每累計滿5公斤可再增加1次抽獎機會，累計滿10公斤則多2次，以此類推，搭越多中獎機會越大。

悠遊卡公司表示，每個月都會抽出日本雙人來回機票1份、掃地機器人2名、PS5主機3名、有新台幣1000元儲值金的特製悠遊卡15名，以及有500元儲值金的特製悠遊卡20名等豐富獎項。

悠遊卡公司指出，為了讓民眾掌握自己交通旅程的碳足跡，悠遊卡公司以數據力為持卡人計算個人使用交通運具的碳排量及相較搭乘汽車的減碳量，減碳數據在悠遊付App首頁「我的減碳存摺」裡一覽無遺。

悠遊卡公司表示，以悠遊卡公司員工通勤碳排調查為例，相較搭乘汽車減碳量，8月份每人平均減碳28.21公斤。

悠遊卡公司指出，內湖科學園區企業加碼提供企業員工抽獎，凡為登錄企業統編的悠遊付會員，搭乘內科大眾交通運具，可以再抽Panasonic吹風機、電動牙刷、普騰氣炸鍋等好禮，希望鼓勵員工多多使用大眾運具，以改善內科交通。