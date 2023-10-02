落實防治登革熱 汐止湖光里出動志工巡視倒積水

南部登革熱疫情嚴峻，汐止區也出現3例本土登革熱案例，所以，湖光里也出動志工在里內巡視，包括菜園或是家戶種花花草草的，只要看到容易裡有積水就會通通倒掉，全里防治登革熱

這一天，志工們前往湖前街一帶巡視，為了預防蚊蟲叮咬，里長杜金泉也為志工們一一噴上防蚊液，從脖子到雙手，甚至腳還有鞋子，通通都要噴，為了防治登革熱，湖光里動員志工，除了巡菜園，也到巷弄間，像是有一戶種了不少花花草草，盆栽好多，但是底盆全都積了水，為了防止病媒蚊孳生，志工里長動手通通倒掉，倒掉後再用刷子刷乾淨接著倒扣，才算完成，以免再有積水情形。

湖光里長杜金泉表示，最近登革熱有升溫的跡象，為了居住的安全衛生，一直向居民宣導，如果有水容器有種花，蓋子要蓋起來，之前也有到里內菜園去巡，也請民眾配合，容器不要積水，如果有水都要蓋起來，配合到巡倒清刷的要件，還有就是像到金龍湖去散步休閒，也要噴防蚊液，以免被蚊蟲叮咬，確保自身安全。

志工說，因為里內的菜園也不少，有一些積水容器，里長都會帶著志工義工去做清潔工作，宣導登革熱事項，還有平時看到有種花也都會幫忙宣導要倒掉積水，有效防治登革熱。