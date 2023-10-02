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新北設計展周五登場 城市再造秀生活美學

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
2023新北設計展周五登場，其中「城市再造」E展區匯集新北11種類型城市改造點，展現藏身在城市各角落的美學能量。圖／新北市文化局提供
2023新北設計展周五登場，其中「城市再造」E展區匯集新北11種類型城市改造點，展現藏身在城市各角落的美學能量。圖／新北市文化局提供

2023新北設計展本周五登場，各項準備進入最後確認階段，其中「城市再造」E展區被視為城市改造的篇章，匯集新北市11種類型城市改造點，涵蓋友善醫療場域、美感校園空間、共融特色公園、翻新公有市場、打造安全居所、優化藝文館所、創新公共環境、重現綠色山徑、漁港新生再造、建構人本交通及候車亭改造，藏著設計巧思。

新北市政府副秘書長龔雅雯指出，城市發展在新、舊之間呈現嶄新互利與共存，透過設計展將設計動能導入新北城市再造，從美學設計與使用者友善、平權概念出發，重新詮釋空間與人的關係，盼帶給民眾更優質生活感受。

2023台灣設計展有5大展區，A區「主展區」主打14檔主題展、B區「衛星展區」鏈結新北捷運環狀線、C區「品味漫遊新北哩賀」規畫129條特色路線遊程、D區「設計響應」串起32項跨區域展演，還有與市民最切身有感的E區「城市再造」。

另，為讓台灣設計展接軌國際，文化局安排國際媒體踩線團，展覽空間提供雙語標示服務，透過外媒、外賓參與，提高設計展能見度。

2023台灣設計展從10月6日持續至10月22日，開放時間為平日上午11時至晚間8時，假日上午11時至晚間9時，10月22日提前至晚間6時結束。

捷運環狀線

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