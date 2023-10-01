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兒童新樂園竟拿推廣中國教育文具當贈品？ 北捷澄清：查核後未發現
趁連假期間，家長會帶孩子前往各景點享受親子時光，有民眾表示這次中秋連假帶小孩到兒童新樂園玩，收到贈品文具尺竟然寫著簡體字推廣中國教育，讓她「瞠目結舌」，議員更痛批市府把關、控管失職，質疑「蔣萬安去上海交流後默許？」北捷回應，查核後並無店家發送該產品，希望民眾能主動聯絡，釐清相關資訊。
臉書部落客「鍾法藍」在臉書分享，中秋連假帶小孩去兒童新樂園玩一整天，也玩了現場的手作活動，卻拿到一個令她「瞠目結舌」的贈品，她放上照片是一把小小兵的文具尺，但尺上卻寫的簡體字，上面還推薦中華人民共和國的教育網站，讓她痛批「現在很多低價的玩具教具都淘寶貨，但也不是直接送淘寶附的贈品吧。」
鍾法藍表示，當天攤商應該不是台北市政府的，但既然是北市府廠商北市府應該要管。民進黨議員顏若芳也質疑，「外包廠商難道市府就不需要控管嗎？ 不用為台北市的小朋友把關嗎？還是這是市長蔣萬安去上海交流後默許的情況呢？」要求市府說明。
北捷表示，兒童新樂園因應中秋連假，舉辦各式應景主題活動，包含DIY手作、市集攤商等活動，1日接獲社群網路有民眾反映收到短尺類贈品標示推廣中國教育課程，立即針對各攤商、活動範圍及園區店鋪進行查核，總計20處市集攤商及7處園區店鋪，計有10處市集攤商及1間店鋪致贈禮品，相關贈品均為裸品，其中短尺類贈品僅2種，均非社群網路所揭露產品。
為確保贈品樣式及揭露資訊無爭議，北捷已要求廠商溯源確認產品資訊，呼籲民眾主動聯絡北捷公司，提供人、事、時、地、物等訊息，以利查證釐清，並將視狀況報請警方協助處理。
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