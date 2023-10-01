快訊

小犬颱風今晚轉中颱 氣象署揭最新路徑

金牌人物／林信寬從藍領苦工變籃球選秀狀元 曾想入棒球隊卻錯過

高鐵台中站人龍排到站外 在地人驚沒遇過...網批：自由座無限賣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童新樂園竟拿推廣中國教育文具當贈品？ 北捷澄清：查核後未發現

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
北市兒童新樂園被民眾指出活動攤商贈品竟送推廣中國教育文具尺，負責管理北捷回應，經查核後沒有發現店家發送該產品，希望民眾能主動聯絡，釐清相關資訊。本報資料照片
北市兒童新樂園被民眾指出活動攤商贈品竟送推廣中國教育文具尺，負責管理北捷回應，經查核後沒有發現店家發送該產品，希望民眾能主動聯絡，釐清相關資訊。本報資料照片

連假期間，家長會帶孩子前往各景點享受親子時光，有民眾表示這次中秋連假帶小孩到兒童新樂園玩，收到贈品文具尺竟然寫著簡體字推廣中國教育，讓她「瞠目結舌」，議員更痛批市府把關、控管失職，質疑「蔣萬安去上海交流後默許？」北捷回應，查核後並無店家發送該產品，希望民眾能主動聯絡，釐清相關資訊。

臉書部落客「鍾法藍」在臉書分享，中秋連假帶小孩去兒童新樂園玩一整天，也玩了現場的手作活動，卻拿到一個令她「瞠目結舌」的贈品，她放上照片是一把小小兵的文具尺，但尺上卻寫的簡體字，上面還推薦中華人民共和國的教育網站，讓她痛批「現在很多低價的玩具教具都淘寶貨，但也不是直接送淘寶附的贈品吧。」

鍾法藍表示，當天攤商應該不是台北市政府的，但既然是北市府廠商北市府應該要管。民進黨議員顏若芳也質疑，「外包廠商難道市府就不需要控管嗎？ 不用為台北市的小朋友把關嗎？還是這是市長蔣萬安去上海交流後默許的情況呢？」要求市府說明。

北捷表示，兒童新樂園因應中秋連假，舉辦各式應景主題活動，包含DIY手作、市集攤商等活動，1日接獲社群網路有民眾反映收到短尺類贈品標示推廣中國教育課程，立即針對各攤商、活動範圍及園區店鋪進行查核，總計20處市集攤商及7處園區店鋪，計有10處市集攤商及1間店鋪致贈禮品，相關贈品均為裸品，其中短尺類贈品僅2種，均非社群網路所揭露產品。

為確保贈品樣式及揭露資訊無爭議，北捷已要求廠商溯源確認產品資訊，呼籲民眾主動聯絡北捷公司，提供人、事、時、地、物等訊息，以利查證釐清，並將視狀況報請警方協助處理。

臉書部落客鍾法藍分享，中秋連假帶小孩去兒童新樂園玩一整天，收到一把寫著簡體字的文具尺，還推廣中國教育讓她「瞠目結舌」。圖／取自「鍾法藍」臉書
臉書部落客鍾法藍分享，中秋連假帶小孩去兒童新樂園玩一整天，收到一把寫著簡體字的文具尺，還推廣中國教育讓她「瞠目結舌」。圖／取自「鍾法藍」臉書

北捷 北市 兒童新樂園 中秋 連假 顏若芳

延伸閱讀

北市教師福利回來了！蔣萬安將恢復教師節發2千元獎勵金

相關新聞

兒童新樂園竟拿推廣中國教育文具當贈品？ 北捷澄清：查核後未發現

趁連假期間，家長會帶孩子前往各景點享受親子時光，有民眾表示這次中秋連假帶小孩到兒童新樂園玩，收到贈品文具尺竟然寫著簡體字...

大直塌陷民宅拆完了 李四川視察整地並防颱：明起修側溝

台北大直民宅塌陷的單號棟25戶，從上月26日開始拆除，拆除作業已經提早5天內拆完，今天進行整地。為了確保拆除作業安全穩定...

新北新莊高中用地解編 中美、美秀市場攤商憂生計沒下落

新北市府預計解編新莊2處公保地，將5.57公頃的高中用地解編為住宅區、公園及市場用地，並以市地重劃方式讓地主可分回55%...

中秋連假國旅訂房不如預期！業者臉色鐵青喊「不怎麼好」 難回疫情前水準

3天中秋連假讓餐旅業者摩拳擦掌，但情況卻不理想，以新北來說，整體訂房率大約只有5至6成，相較過去疫情前全國級熱門景點應該...

三寶爸兌現一打三再譜美妙交響樂..蔣萬安吐這句真心話

台北市長蔣萬安今年母親節時，曾承諾「一打三」，讓太太有一天可以休息去按摩、喝喝下午茶。今天蔣萬安臉書貼出兌現承諾的一打三...

重機「摩托起義」促停機車格 台北市交通局憂影響行車動線

重機團體今發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」，要求政府開放重機停一般機車停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。