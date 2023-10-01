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新北再增5例登革熱 擅闖八里、五股2筍園最高可罰30萬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
八里長坑道筍園為高風險場域管制，限制人員進入。圖／新北市衛生局提供
八里長坑道筍園為高風險場域管制，限制人員進入。圖／新北市衛生局提供

國內登革熱疫情升溫，新北市今日新增5例2女3男本土登革熱病例，年齡介於31歲至73歲間。5人分別居住汐止、淡水、八里及五股區，其中有一名五股個案有八里長坑道筍園活動史，經比對跟八里長坑道筍園活動史有關，衛生局現將八里長坑道及五股德音筍園列為高風險場域管制，民眾若擅闖將處以6萬至30萬元。

新北衛生局指出，新北目前累計25本土登革熱病例，其中22例與南部相關。今日新增5例，分別居住於汐止區1例、淡水區1例、八里區1例及五股區2例，發病日介於9月20日至9月27日，其中2例有台南旅遊史、1例雲林旅遊史、1例為確診者同住家人，另一名五股個案，無中南部活動史，平日會在五股住家附近筍園活動。

衛生局說，經疫調比對，該個案與八里區確診案皆有八里長坑道筍園活動史，為找出隱性感染者，衛生局已針對五股區及八里區個案同住家人、農友共273人健康監測，目前皆無症狀。

衛生局指出，新北市府持續針對個案住家、活動地周邊清除孳生源及噴藥，同時也在八里、五股區高風險區域插立警示牌，提醒民眾落實防蚊措施，並將八里長坑道及五股德音筍園區域列為高風險場域管制，民眾切勿進入，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元罰鍰。

衛生局提醒，中秋連假期間，與親友團聚郊遊賞月、戶外烤肉時，儘量穿著淺色長袖衣褲、於身體裸露處噴灑或塗抹衛福部許可含DEE的防蚊液等。如出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史及接觸史，以利診斷、通報與治療。

五股德音筍園區域列為高風險場域管制，限制人員進入。圖／新北市衛生局提供
五股德音筍園區域列為高風險場域管制，限制人員進入。圖／新北市衛生局提供

衛生局 八里

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