聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北再增5例登革熱 擅闖八里、五股2筍園最高可罰30萬
國內登革熱疫情升溫，新北市今日新增5例2女3男本土登革熱病例，年齡介於31歲至73歲間。5人分別居住汐止、淡水、八里及五股區，其中有一名五股個案有八里長坑道筍園活動史，經比對跟八里長坑道筍園活動史有關，衛生局現將八里長坑道及五股德音筍園列為高風險場域管制，民眾若擅闖將處以6萬至30萬元。
新北衛生局指出，新北目前累計25本土登革熱病例，其中22例與南部相關。今日新增5例，分別居住於汐止區1例、淡水區1例、八里區1例及五股區2例，發病日介於9月20日至9月27日，其中2例有台南旅遊史、1例雲林旅遊史、1例為確診者同住家人，另一名五股個案，無中南部活動史，平日會在五股住家附近筍園活動。
衛生局說，經疫調比對，該個案與八里區確診案皆有八里長坑道筍園活動史，為找出隱性感染者，衛生局已針對五股區及八里區個案同住家人、農友共273人健康監測，目前皆無症狀。
衛生局指出，新北市府持續針對個案住家、活動地周邊清除孳生源及噴藥，同時也在八里、五股區高風險區域插立警示牌，提醒民眾落實防蚊措施，並將八里長坑道及五股德音筍園區域列為高風險場域管制，民眾切勿進入，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元罰鍰。
衛生局提醒，中秋連假期間，與親友團聚郊遊賞月、戶外烤肉時，儘量穿著淺色長袖衣褲、於身體裸露處噴灑或塗抹衛福部許可含DEE的防蚊液等。如出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史及接觸史，以利診斷、通報與治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言