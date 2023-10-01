免費換iPhone15機會來了 回收舊手機抽大獎

最新iPhone15上市，掀起換機潮。新北市環保局配合環境部推出「手機回收月」活動，只要再10月1日至10月31日，將舊手機拿到蝦皮購物、全家或統一超商、知名手機品牌及電信業者等指定地點，有機會將筆電、iPhone 15、PS5等大獎帶回家，新北環保局也在直屬隊板橋區文化路一段18號1樓加開回收據點，鼓勵民眾正確回收手機，抽大獎。

據統計，台灣智慧型手機年銷量超過600萬台，且資訊產品日新月異，導致使用週期日漸縮短，環境部資源循環署調查結果顯示，國人持有的手機中55%是閒置空機，為向民眾推廣正確手機回收觀念，將每年10月訂為手機回收月，透過活動鼓勵民眾妥善回收舊機。

新北市環保局表示，廢棄手機若隨意棄置或拆解，恐造成環境嚴重汙染，也造成資源浪費，新北市各區清潔隊去年共回收約10萬支手機，重量達3萬3800公斤，廢棄手機經妥善回收後，提煉出的金、銀、銅等金屬，可循環作為其他電子產品的製作原料，達成資源再利用。

環保局說，今年度「手機回收月」活動期間，只要將舊手機拿到指定地點，每回收1支手機即可兌換1張抽獎憑證，於活動網站上完成登錄後，可取得抽獎資格，今年共有25中獎名額，總獎品價值達30萬元，將於11月下旬抽出幸運得主，詳情可至環境部資源循環署(https://www.reca.gov.tw/) 或活動抽獎登錄網站(https://phonerec.com.tw/) 查詢。