新北將設廢棄物智管中心 智能調度免再路邊苦等垃圾車

每逢重大節慶，或是颱風天後，常有家戶垃圾過量問題，導致垃圾車進焚化廠塞車，影響後續清運時間。新北市環保局將成立「廢棄物智能管理中心」，透過搜集垃圾車清運軌跡、新北市29區清運量與焚化廠處理量能大數據，只要輸入相關參數，就能達到最佳化垃圾車派遣與焚化量調度，垃圾車進廠免再塞車，民眾也能免再路邊苦等。預計明年上線。

追垃圾車是許多上班族的共同日常，除每天固定下午與晚間收垃圾時段，不少人都會利用「新北市垃圾清運資訊查詢網」透過GPS定位，查找住家附近垃圾車抵達時間。

但每逢重大節慶如春節，或是颱風天停收後的復收日，常因民眾垃圾量過大，垃圾車收到一半可能因容量不足，要先行返回焚化廠，此時碰上廠內垃圾車塞車問題，恐導致後續沿線清運延時。

新北市環保局說，管理中心功能主要想蒐集歷年大數據，包括垃圾車清運軌跡、清運量、焚化廠焚化量等資料，建立資料庫，如哪些區域在重大節慶垃圾量較多，事先就能做好人力、車輛預備。

且新北市目前有三座焚化爐，每座焚化爐操作時，也會有其量能限制，透過開發演算模式，利用AI智能調度，若出現焚化爐量能不足時，或有爐子維修，即能立刻調度到他廠，避免垃圾車在焚化廠塞車。

環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏表示，過去垃圾車與焚化廠量能多靠操作人員「經驗」調度，可能因此失準，藉由AI數據收集，能夠最佳化垃圾調度，結合新北市垃圾車機GPS系統，可以即時掌握目前還有多少車輛在外，可達到以車為單位的智能調度，縮短作業時程，並提高垃圾車清運效率，精進為民服務。

李勇敏也說，過去焚化廠操作數據都是類比訊號，難以分析，目前新北三座焚化廠整建後，都已改為數位訊號，都已可搜集分析運用。

除即將成立的智能管理中心，新北市在今年也已在五股夏綠地啟用AI分選垃圾廠，透過機械手臂快速自動化分選回收來的資收物，可大幅減少資收物如紙類回收物裡頭的雜質，可提升13%的資源再利用率。