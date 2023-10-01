快訊

有助減輕體重、改善睡眠品質 研究揭這個時間點吃完晚餐最佳

26K男遭資遣「超瞎理由」震驚全網 過來人怒了：標準慣老闆

亞運滑輪／再度「金包銀」！李孟竹連兩屆亞運奪金、劉懿萱收銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北將設廢棄物智管中心 智能調度免再路邊苦等垃圾車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府在五股夏綠地打造全台第一個資源回收AI智能分選廠。圖／新北市環保局提供
新北市政府在五股夏綠地打造全台第一個資源回收AI智能分選廠。圖／新北市環保局提供

每逢重大節慶，或是颱風天後，常有家戶垃圾過量問題，導致垃圾車進焚化廠塞車，影響後續清運時間。新北市環保局將成立「廢棄物智能管理中心」，透過搜集垃圾車清運軌跡、新北市29區清運量與焚化廠處理量能大數據，只要輸入相關參數，就能達到最佳化垃圾車派遣與焚化量調度，垃圾車進廠免再塞車，民眾也能免再路邊苦等。預計明年上線。

追垃圾車是許多上班族的共同日常，除每天固定下午與晚間收垃圾時段，不少人都會利用「新北市垃圾清運資訊查詢網」透過GPS定位，查找住家附近垃圾車抵達時間。

但每逢重大節慶如春節，或是颱風天停收後的復收日，常因民眾垃圾量過大，垃圾車收到一半可能因容量不足，要先行返回焚化廠，此時碰上廠內垃圾車塞車問題，恐導致後續沿線清運延時。

新北市環保局說，管理中心功能主要想蒐集歷年大數據，包括垃圾車清運軌跡、清運量、焚化廠焚化量等資料，建立資料庫，如哪些區域在重大節慶垃圾量較多，事先就能做好人力、車輛預備。

且新北市目前有三座焚化爐，每座焚化爐操作時，也會有其量能限制，透過開發演算模式，利用AI智能調度，若出現焚化爐量能不足時，或有爐子維修，即能立刻調度到他廠，避免垃圾車在焚化廠塞車。

環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏表示，過去垃圾車與焚化廠量能多靠操作人員「經驗」調度，可能因此失準，藉由AI數據收集，能夠最佳化垃圾調度，結合新北市垃圾車機GPS系統，可以即時掌握目前還有多少車輛在外，可達到以車為單位的智能調度，縮短作業時程，並提高垃圾車清運效率，精進為民服務。

李勇敏也說，過去焚化廠操作數據都是類比訊號，難以分析，目前新北三座焚化廠整建後，都已改為數位訊號，都已可搜集分析運用。

除即將成立的智能管理中心，新北市在今年也已在五股夏綠地啟用AI分選垃圾廠，透過機械手臂快速自動化分選回收來的資收物，可大幅減少資收物如紙類回收物裡頭的雜質，可提升13%的資源再利用率。

環保局表示，透過AI自動分選，新北每年可減少1560噸分類不完全雜質焚化處理量，相當於減少273噸碳排放量，啟動後截至8月已分選出4461.60公噸資源回收物。

新北市利用科技，改善垃圾處理效率與量能。圖／新北市環保局提供
新北市利用科技，改善垃圾處理效率與量能。圖／新北市環保局提供

垃圾車 塞車

延伸閱讀

新北清潔隊中秋午後烤肉遭民檢舉 工會冤喊：將心比心

五股民營垃圾車起火 司機趕緊倒出全部垃圾

桃園首座智慧垃圾箱啟用 張善政：明年10部隨時丟垃圾

騎車追垃圾車 重心不穩慘摔斷4門牙

相關新聞

「十月零一摩托起義」重機停滿國5石碇服務區 高公局喊話

今天是中秋節連續假期收假日，重機團體在臉書發動「十月零一，摩托起義」停車大富翁活動，號召車友騎重機「一車一格，停好停滿」...

回響／社區頂樓設光電板興致缺缺？ 里長曝裝設的大困境

北市長期推動自發綠電，鼓勵管委會可在自家頂樓裝設光電板，早期有住戶擔心裝設光電版對屋頂結構恐造成影響而反對，長期推動社區...

獨／衝綠電！柯文哲不放行 李四川：開放部分違建設光電版

台北市長蔣萬安上任後，由副市長李四川推動台北市的彩色光電板計畫，除環保局今年針對再生能源補助提高至1億元。副市長李四川表...

放寬違建設光電板 學者點出重點這點...恐陷兩難

台北市府開放違建可設置結構分立型的太陽光電板，不過學者認為，推動再生能源絕對是未來要走的路，但應該蓋光電板應該「由公到私...

新北將設廢棄物智管中心 智能調度免再路邊苦等垃圾車

每逢重大節慶，或是颱風天後，常有家戶垃圾過量問題，導致垃圾車進焚化廠塞車，影響後續清運時間。新北市環保局將成立「廢棄物智...

北市社區推光電困境多 阻力五花八門 更有人大打出手

台北市不少民眾想要在社區推太陽光電板設置，但每次社區召開區權人會議，遇到的問題，就是社區其他住戶總是三番兩次用不同的理由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。