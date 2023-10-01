加速9處都更 新北放寬容積率

新北市城鄉局檢討板橋、三重、新莊、中永和等9處都計區土管作業，10月3日起公展，希望將原本未臨接8米以上道路住宅區容積率200%放寬為240%，加速都更推動，約影響3萬3千戶。

城鄉局長黃國峰表示，為加速大街廓住宅區都市更新推動，經多次專家學者、公學會會商，前台北縣府時期曾規定，面臨未達8米道路住宅區容積率260%至300%折減為200%，目前建物多屬容積率管制前興建，現況容積多已超過規定，有改建必要，因此檢討放寬。

城鄉局說，本次9處都計區內適用住宅區面積約170公頃，約占9處住宅區面積5%，將有效帶動大街廓內老舊建築更新改建，經都委會報告討論後有條件修正，未來面臨6到8米道路或現有巷道，且採都更開發住宅基地，基準容積率得從200%調高為240%，透過都市更新審議機制，整合基地周邊防救災、開放空間、人行系統留設等，營造友善步行空間。

專案檢討將於10月3日起公開展覽30天，並於10月23日至27日間分別於新北市政府、新莊、樹林、永和、中和、土城、汐止、淡水區公所及三重過圳活動中心辦13場公展。