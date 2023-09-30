中秋烤肉北市5處新北僅1處惹民怨 新北市府：檢討顧民情

中秋三天連假是民眾與親朋好友烤肉同歡之際，今年北市250萬人口有5處河濱公園可烤肉，但新北403萬人口僅樹林1處河濱公園可烤，新北民眾不滿難得闔家團圓歡度中秋時光烤肉也要管，議員呼籲新北市府適度開放，高灘處表示多數民眾傾向中秋烤肉過節，明年檢討限度開放顧民情。

今年中秋三天連假家家戶戶躍躍欲「烤」，台北市在連假間開放大佳、華中、道南、成美右岸河濱公園。並於連假期間增加大佳河濱公園大直橋下指定區共5處開放烤肉。但新北市僅開放樹林區原住民主題部落公園烤肉區供民眾烤肉，其餘河濱公園不開放，強調以低碳輕旅行方式無煙賞月。

不過新北林姓民眾批評，中華傳統三大節日春節、端午及中秋節皆是闔家團圓的日子，難得連假親友共聚一堂同歡，在家或騎樓烤肉可能導致鄰居不滿，政府卻限縮民眾河濱烤肉自由。陳先生也說適度管理是保護環境，過分管制就是矯枉過正，「非法工廠經常趁黑夜亂排廢氣不加強取締，大型廢氣不管卻來管難得闔家團圓烤肉時光，這政府有事嗎？」

新北市議員劉美芳對此指出，期盼市府能聽進民眾心聲，於合情合理的範圍內開放更多河濱區域供民眾團圓享樂。另市府也應加強呼籲民眾隨手帶走垃圾，做好資源分類保持環境清潔，讓新北環境更優質。

議員江怡臻說，支持市府節能減碳政策，然而中秋一年一次，建議市府可參考民眾意見，配合節慶作有限度開放，開放地點例如橋下具備硬舖面，且附近有景觀廁所及自來水較方便的地方，兼顧河濱公園設施完整性和民眾中秋過節氣氛，讓河濱公園成為更多元使用空間。