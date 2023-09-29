新北新增5例本土登革熱 八里長坑道、五股筍園管制進出

新北市新增5例本土登革熱病例，為2女3男，年齡介於31歲至73歲間。分別居住於汐止區1例、淡水區1例、八里區1例及五股區2例，發病日介於9月20日至9月27日。

衛生局說明，汐止區男性及淡水區女性2例皆有台南旅遊史；八里區男性個案有雲林旅遊史；五股區2例個案中1例女性為9月26日五股區確診者同住家人，1例男性無中南部活動史，平日於五股住家附近筍園活動。

經疫調進一步比對，五股區確診女性個案與八里區確診案皆有八里長坑道筍園活動史。為防範疫情擴散，找出隱性感染者，衛生局針對五股區及八里區個案同住家人、農友計273人進行健康監測及有症狀主動採檢，目前皆無症狀。

衛生局表示，為保障民眾健康，市府於八里區及五股區高風險區域插立警示牌，提醒民眾進入該區域務必落實防蚊措施，更將八里長坑道及五股德音筍園區域列為高風險場域管制，限制人員進入，請民眾配合防疫切勿進入，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元罰鍰。