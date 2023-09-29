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板橋五權公園停車場 今起試營運免費停車

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北板橋五權公園地下停車場設置汽車1處雙向出入口、機車一進一出入口。圖／交通局提供
新北板橋五權公園地下停車場設置汽車1處雙向出入口、機車一進一出入口。圖／交通局提供

新北市板橋五權公園地下停車場昨啟用典禮，以「地景式建築」概念設計，採挑空方式採集光線，除導入智慧停管設備，也預留全場100％充電管線，總經費約5.5億元，可供350格小型車位及50格機車位，今中午12點起至10月31日試營運，開放免費停車。

新北市副市長陳純敬表示，五權公園位於板橋、中和地區線形綠帶的中間點，周邊還有廣福公園、壽德公園及民德公園，是在線形綠帶中唯一具備籃球場、羽球場、體健設施、環形步道及地下停車場的公園。

交通局長鍾鳴時表示，該地下停車場工程總經費約5.5億元，用挑空方式採集光線，打破過去停車場悶熱、陰暗印象，且停車場設置汽車1處雙向出入口、機車一進一出入口，讓汽、機車進出不交織，提升停車安全。另也新設候車亭及YouBike公共自行車，讓五權公園周邊生活機能再提升。

交通局表示，五權公園地下停車場11月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票4千元；機車臨停每次10元、月票300元。

停車場 自行車

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