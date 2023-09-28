深坑年度四寶文化節將開跑 體驗手作DIY及豐富美食

四寶文化節是新北深坑在地特色節慶，深坑區公所每年都會舉辦特色活動，今年以「深坑四寶奇遇記」為主題，除了有手作DIY活動外，還有美食及舞台演出，讓民眾能在豐富活動中體驗在地特色。

四寶文化節是深坑區公所將象徵在地四寶的「豆腐」、「茶葉」、「綠竹筍」、「黑豬肉」等特產以創新方式對外推廣，同時行銷深坑老街及古道古厝等，期望透由地方文化產業化，發展成獨具特色的觀光產業。

深坑區公所表示，今年在四寶文化節推出「深坑四寶奇遇記」，其中「四寶特攻隊」有鹽滷豆腐DIY、蝶古巴特四寶零錢包DIY等，帶領孩童做豆腐及手作錢包；「四寶樂園」則有四寶美食、四寶騎士出任務、四寶舞台秀/四寶影子牆、深坑四寶彩繪趣等。

此外，為了推廣深坑的地方美食，現場也特別準備了「深坑四寶美食杯杯」，融合茶、豆腐、黑豬肉、桂竹筍的美味，希望民眾在活動現場可以品味到深坑特有的美食風味。