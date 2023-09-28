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三峽秋日「美人櫻」秘境悄悄綻放 粉紅花海絢爛登場

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供

時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成，吸引不少民眾前往。新北水利局表示，美人樹粉紅色花朵掛滿樹冠，花姿艷麗，神似櫻花，故有秋日「美人櫻」之稱，近期最適合民眾前往拍照打卡、賞櫻健行。

水利局長宋德仁表示，位於三峽河右岸的安溪里堤頂步道，種植約100多株美人樹，花期約9月至11月，近日已經綻開近七成，吸引民眾前往賞花拍照，因為秋季開花時，滿樹洋紅色大花朵非常吸睛，數大便是美，花瓣紅遍半邊天，相當壯觀。

水利局指出，美人樹的花瓣為淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤，每逢秋季開花時，在樹下仰望天空，桃紅艷麗的花瓣在綠叢中點綴成一幅美麗的景色，映著藍天白雲。

宋德仁說，中秋連續假期還不知道去哪裡出遊的民眾，可以到三峽安溪里秋遊賞櫻，把握花期盛開綻放的最佳期間，偕同親友們前往拍照打卡，沿著三峽河畔欣賞美人櫻。

宋德仁提醒，花朵盛開時會有花瓣開始掉落，水利局已經派員定期清潔維護，民眾行走在樹下時，切勿奔跑以免滑倒發生危險；另外，美人樹的枝幹有小刺瘤，賞花時不要太靠近樹幹，以免被刺傷。

時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供
時序入秋後秋意漸濃，新北三峽安溪里堤頂步道的美人樹已綻放七成。圖／新北水利局提供

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