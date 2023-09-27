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舞力全開！蔣萬安客串歌舞劇 模仿這句山道猴台詞超傳神

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為鼓勵年輕人進劇場看戲，台北市長蔣萬安今天宣布文化新政「你看戲・我埋單」，免費要讓青年朋友進劇場看展演。記者林麗玉／攝影
為鼓勵年輕人進劇場看戲，台北市長蔣萬安今天宣布文化新政「你看戲・我埋單」，免費要讓青年朋友進劇場看展演。記者林麗玉／攝影

鼓勵年輕人進劇場看戲，台北市長蔣萬安今天宣布文化新政「你看戲・我埋單」，免費讓青年朋友進劇場看展演。為表達對藝文產業支持，蔣今天換上劇團服裝，客串歌舞劇演員，與全民大劇團演出歌舞劇，結合時下最夯「三倒（山道）猴子」劇情，蔣萬安刻意模仿山道猴子經典的「啊」，講到「我是男演員『啊』...」，不斷做催油門手勢，相當敬業。

蔣萬安為了讓歌舞劇更精彩，還自己加動作，媒體問蔣是否要solo？蔣萬安笑稱「我是自由發揮」。媒體問是否覺得是「被政治耽誤的歌舞劇演員？」蔣萬安笑回，這是他第一次參與迷你音樂劇演出，沒有時間排練，到現場才臨時走位走兩次，發現這真的非常專業，要能唱能跳很不容易。

蔣萬安說，他之前開交通會報已經把山道猴子的一生找出來看，晚上看完上下集，大兒子也說可以看一看，感想就是有趣也寫實，儘管有些情節不是那麼適合小朋友，但有些蠻貼近年輕朋友遇到的狀況與問題。

蔣表示，為了培養年輕人進劇場看戲，這次的你看戲我埋單政策，只要設籍北市18至21歲年輕人，從明天起至10月11日可透過「台北通APP」登記抽籤，抽中可免費看劇。這次「你看戲、我埋單」經費約需500多萬元，將有四檔戲提供3000座位，讓年輕朋友進劇場看戲，並了解產業發展。

他也分享到首爾參訪經驗，蔣說，韓國整個國家力量投入戲劇產業發展，相當值得借鏡，所以這次推出你看戲我埋單政策，希望培養年輕朋友喜歡看戲的素養，了解戲劇產業文化，不僅培養年輕朋友看戲，也希望帶動整體產業的發展，會再與文化局產業局討論，先從台北做起。

蔣提到，首爾大學路是戲劇一條街，不僅整個產業，還有軟硬體建置，光是學生展演硬體設備都非常專業，包括燈光、舞台深度等都是政府、創作者，結合民間企業共同投入，才有今天成果，非常值得台北借鏡。

這次參與你看戲我埋單的四檔戲劇，分別是11月16日全民大劇團的「海角七號追夢者音樂劇」；12月28日故事工廠「倒數婚姻」；12月22日加拿大七手指特技劇場的「Passagers」；12月29日馬戲家英巴爾・本・海姆的「Pli」演出。

為表達對藝文產業支持，蔣今天換上劇團服裝，客串歌舞劇演員。記者林麗玉／攝影
為表達對藝文產業支持，蔣今天換上劇團服裝，客串歌舞劇演員。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 山道猴子的一生 劇場 音樂劇

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