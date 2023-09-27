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北市祭孔明登場 蔣萬安首次出席釋奠典禮任「正獻官」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市祭孔大典明天將在台北孔廟舉行。圖為2020年祭孔大典。圖／本報資料照
台北市祭孔大典明天將在台北孔廟舉行。圖為2020年祭孔大典。圖／本報資料照

中華民國112年台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮，明天上午6時在台北市孔廟大成殿廣場舉行，台北市長蔣萬安首次出席釋奠典禮擔任「正獻官」，孔子第79代嫡孫孔垂長先生擔任「奉祀官」，有來自日本、韓國、美國等國際團體也遠道而來一同參與這場儒家盛典。

除了國際團體來訪外，日本香川縣資源研究所理事長前田宗一特別致贈祭孔樂器特磬與讚岐岩石鐸磬給孔廟，並在明天釋奠典禮中演奏使用，為今年的釋奠典禮添一段台日友好交流佳話，將由蔣市長頒贈爵杯造型琉璃座，感謝前田先生對儒學交流傳承的付出與貢獻。

民政局指出，民眾除了可一覽盛大莊嚴的釋奠典禮，體會親身臨場的感動，還可憑當天參禮證兌換限量獨家禮贈品「孔子智慧傘」與智慧糕共同分享祭典的喜悅。

台北市孔廟表示，釋奠典禮參禮證提前索取的部分已發送完畢，但仍有保留100張，將於9月28日上午5時20分在孔廟黌門口發送，現場排隊，發完為止。而無法來現場觀禮的朋友，屆時也能透過臉書「台北市孔廟儒學粉絲團」觀看直播，歡迎市民朋友一同來參與這場難得的儒家年度盛典。

孔廟 孔子 蔣萬安

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