避免會車或搶道危險 二重環狀單車道主線拓寬完成
新北二重環狀線自行車道是熱門景點，但過去部分路段仍狹小，導致會車或搶道等危險，新北高灘處近期完成成蘆橋一帶路線的拓寬，使全線主線達標4米寬，橋下排水橋也重新強化，改善民眾騎乘及休憩環境，安全也再升級。
新北成蘆橋河濱車道一帶屬於二重環狀線自行車道，週末期間熱門，但車道寬度不足，常導致雙向會車或與慢跑民眾搶道的危險，引發民眾憂心。
高灘處長張修銘表示，今年夏季已經完成成蘆橋下往五股濕地教育中心方向河濱車道約400米的主線車道拓寬，讓騎乘或慢跑或散步民眾有更安全空間及友善環境，民眾行經該路段時也請注意放慢車速，讓濕地的小陸蟹「嬌客」優先通過。
張修銘指出，二重環狀線自行車道行經淡水河畔及二重疏洪道河濱公園，串連三重、五股、新莊及蘆洲四個區域之間，全長約20公里，是新北河濱重要單車路線。高灘處近年持續滾動式檢討友善騎乘環境，像去年也改善淡水河畔原僅有3米寬的部分車道，拓寬為4米。
高灘處補充，成蘆橋下的排水橋是五股、蘆洲河濱公園連絡要道外，橋齡已數十年，經定期橋檢後發現橋體混凝土結構已有開裂崩落及鋼筋鏽蝕等問題，也在這次一同重新拆除改建，改建後之排水橋為多孔版梁橋之型式，不僅安全性變好，也大大提升通洪效益。
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