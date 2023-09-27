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台積電捐1136盒喜憨兒月餅 10員工用志工假送愛到部落

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
10位台積電員工利用公司提供的志工假，和憨兒阿軒、阿錡一起載著中秋禮盒至橫山國小、尖石國小與南和國小送愛。圖／喜憨兒基金會提供
10位台積電員工利用公司提供的志工假，和憨兒阿軒、阿錡一起載著中秋禮盒至橫山國小、尖石國小與南和國小送愛。圖／喜憨兒基金會提供

台積電F12A廠今年號召熱血同事加入送愛到部落的行列，認捐喜憨兒基金會1136盒中秋禮盒。在中秋節前夕，10位台積電員工利用公司提供的志工假，和憨兒阿軒、阿錡一起載著中秋禮盒至橫山國小、尖石國小與南和國小送愛，讓每一個認真學習的憨兒與偏鄉學童都能感受到溫暖與力量。

台積電F12A廠長許永隆指出，今年度台積電開始實行志工假制度，希望號召同仁踴躍參與公益，以行動為心智障礙者與偏鄉學童注入更多生命能量。台積電F12A廠副理郭秀敏表示，今年募集喜憨兒中秋禮盒，短短2周的時間，就突破往年募集紀錄，總共募集了1136盒，也因為有志工假，這次共有10位志工與喜憨兒一起送愛到部落，在中秋節前夕跟大家一起溫暖過節。

喜憨兒基金會表示，台積電F12A廠與喜憨兒基金會合作送愛到部落計畫今年邁入第5年，今年第一次以馬拉松模式送愛到部落，直奔3所部落小學，希望在中秋節前，將中秋禮盒送至學童的手上，與每一個部落家庭一起溫暖過節，3所學校也用心的準備了充滿特色的迎賓表演，讓台積電F12A廠的志工們與喜憨兒深受感動。

喜憨兒基金會指出，阿軒是今年度新進憨喜工坊的學員，這是他第一次參與送愛到部落任務，而阿錡在工坊已有十年的年資，過去曾參與多次送愛任務，這一次他多了一個「學長」的身份，帶領阿軒一起出發，也叮嚀阿軒要小心的把禮盒送到小朋友手上：「拿的時候要小心不要掉了喔！」

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，送愛到部落執行至今已15年，一盒盒美味的月餅，傳遞憨兒在工作訓練中的美好成果，更代表不畏生命挑戰的能量與祝福，感謝愛心企業的併肩同行，期待凝聚更多社會大眾的力量，讓每一個認真學習的憨兒與偏鄉學童都能感受到溫暖與力量。

台積電F12A廠今年號召熱血同事加入送愛到部落的行列，認捐喜憨兒基金會1136盒中秋禮盒。圖／喜憨兒基金會提供
台積電F12A廠今年號召熱血同事加入送愛到部落的行列，認捐喜憨兒基金會1136盒中秋禮盒。圖／喜憨兒基金會提供
一盒盒美味的月餅，傳遞憨兒在工作訓練中的美好成果。圖／喜憨兒基金會提供
一盒盒美味的月餅，傳遞憨兒在工作訓練中的美好成果。圖／喜憨兒基金會提供
台積電F12A廠與喜憨兒基金會合作送愛到部落計畫今年邁入第5年。圖／喜憨兒基金會提供
台積電F12A廠與喜憨兒基金會合作送愛到部落計畫今年邁入第5年。圖／喜憨兒基金會提供

中秋節 喜憨兒 台積電 偏鄉 月餅

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