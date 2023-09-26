快訊

陳零九損失15％資產！香港幣圈JPEX詐騙案燒到台灣 金管會說話了

寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI吉祥物就是它們！12月新光三越A11登場、店內模樣曝

這男人太狠了！JoemanYT頻道觀看次數「突破10億點閱」

小確幸！ 新北退休煤礦工慰問金中秋節入帳

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
新北市政府持續發放退休煤礦工秋節慰問金，今年已經邁入第十一年發放，每年一次兩千元的發放金額，也是退休礦工們的小確幸。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府持續發放退休煤礦工秋節慰問金，今年已經邁入第十一年發放，每年一次兩千元的發放金額，也是退休礦工們的小確幸。 圖／觀天下有線電視提供

為了關懷年邁礦工，新北市政府持續發放退休煤礦工秋節慰問金，今年已經邁入第十一年發放，每年一次兩千元的發放金額，也是退休礦工們的小確幸，先前已通過審核的民眾，勞工局將確認戶籍條件後直接發給，不需重覆申請，新申請者可就近請里長或區公所協助。

市議員林裔綺指出，新北退休煤礦工慰問金，已經連續發放第十一年，今年七月一樣開放新申請，皆統一直接入帳戶，每年可獲得2000元慰問金，在中秋節當天就會陸續將款項撥入帳戶。

龍崗里里長黃朝銘就說，貢寮區也有不少退休煤礦工已經提出申請，每年2000元的秋節慰問金對於這些年邁的老礦工來說，也算是一點小確幸，另外還沒申請的民眾，就要等明年開放申請時間再來申請了。

貢寮 小確幸

延伸閱讀

中國消費市場趨冷 中秋節酒類銷售「旺季不旺」

五股6旬男染登革熱曾有八里區筍園活動史 新北擴大疫調

中秋深入鄰里傳愛暖心 大學生出校園了解高齡者孤單

新北議會火藥味濃…綠議員要侯友宜報告 藍營：別當恐怖情人

相關新聞

王秋冬宣誓就任北市觀傳局長 李政軒出任副發言人

台北市政府副祕書長王秋冬今天接任觀光傳播局長，市府表示，副發言人徐政璿將轉任至副秘書長辦公室，由秘書處媒體事務組主任研究...

影／大直基泰旁民宅折除 蔣萬安傍晚巡視：每日公開監測數據

基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，今天台北巿政府執行強制拆除，台北市長蔣萬安傍晚到現場巡視折除作業。蔣萬安表示，拆除期間...

大直民宅塌陷棟開拆 蔣萬安：住戶若有共識將最優容積公辦都更

大直民宅塌陷棟今天上午開拆，許多受災住戶痛心、不捨家沒了。台北市長蔣萬安今天下午從南韓返國後，隨即趕赴大直拆除工地現場視...

視察大直拆除 蔣萬安裁示儀器監測安全、縮減每日拆除時數

台北市長蔣萬安今天一結束南韓首爾出訪行程，隨即趕赴大直基泰民塌陷拆除工地視察，蔣萬安聽取都發局報告後，隨即到拆除工地對面...

影／蔣萬安赴韓參訪返台 入境後趕往大直視察拆除作業

台北市長蔣萬安結束三天兩夜的南韓首爾參訪行程，今天下午4點03分搭機抵達桃園國際機場。蔣萬安在桃機受訪時表示，本次與首爾...

「幼兒專責醫師制度」承接案量大 北市基層醫盼政府多補助

衛福部5月宣布將於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，讓每名0至3歲的幼兒都配有一名專責醫師，根據北市統計目前共有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦