小確幸！ 新北退休煤礦工慰問金中秋節入帳
為了關懷年邁礦工，新北市政府持續發放退休煤礦工秋節慰問金，今年已經邁入第十一年發放，每年一次兩千元的發放金額，也是退休礦工們的小確幸，先前已通過審核的民眾，勞工局將確認戶籍條件後直接發給，不需重覆申請，新申請者可就近請里長或區公所協助。
市議員林裔綺指出，新北退休煤礦工慰問金，已經連續發放第十一年，今年七月一樣開放新申請，皆統一直接入帳戶，每年可獲得2000元慰問金，在中秋節當天就會陸續將款項撥入帳戶。
龍崗里里長黃朝銘就說，貢寮區也有不少退休煤礦工已經提出申請，每年2000元的秋節慰問金對於這些年邁的老礦工來說，也算是一點小確幸，另外還沒申請的民眾，就要等明年開放申請時間再來申請了。
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